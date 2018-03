“Trinchera naranja”, por Juan Carlos Tafur

El último tuit publicado por Keiko Fujimori data del 17 de enero. La expulsión de su hermano Kenji de las filas de Fuerza Popular no ha merecido de su parte ningún comentario en redes ni, por supuesto, en otras presentaciones públicas.

Escribió en esa fecha sobre un tema internacional: “Hoy recibí la grata visita de Antonio José Ledezma, ex alcalde de Caracas, defensor de la democracia venezolana. Desde Fuerza Popular, ratificamos nuestra solidaridad con el hermano pueblo venezolano, que día a día enfrenta los abusos del gobierno de Nicolás Maduro”.

En la interna naranja, no ha habido silencio, sin embargo. Ha habido varios asuntos que han ocupado la atención de la cúpula política del partido y de la bancada.

VACANCIA EN CURSO

​

En la reunión de bancada del martes, en el local de Paseo Colón, habló casi la totalidad de los asistentes respecto del tema de la vacancia, que fue el que mayor atención despertó en la agenda partidaria. Por lo allí dicho, nadie duda de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski sea corrupto. Piensan que debe ser vacado. Se quedó, simplemente, en evaluar los tiempos. “Tenemos que ser estratégicos en el momento”, dijo uno. “Ya sabemos que el Gobierno compra votos”, advirtieron. Otro dijo: “El Gobierno ofrece hacer desembolsos para obras en nuestras regiones... es una de sus formas de condicionar los votos”.

La decisión ya está tomada a favor de la vacancia. Ha habido algunas dudas estratégicas, sin embargo. Una de ellas vinculada a aparecer firmando junto con la izquierda la moción misma de la vacancia. Al respecto, se ha decidido evaluar cuán posible es no hacerlo, pero a la vez no frustrar la solicitud. En todo caso, es un inconveniente, pero no decisivo.

Un sector de la bancada, el más duro, pidió firmar la moción de vacancia junto con la solicitud para que se convoque a una legislatura extraordinaria y así adelantar la discusión y no esperar hasta marzo. Al final, no prosperó esa propuesta para no dar la impresión de haber activado una máquina moledora, siendo Keiko quien llevó la voz cantante de la prudencia en ese sentido.

Hay la consideración partidaria, además, de que este es un periodo de vacaciones y no se pueden arriesgar a perder un solo voto. El cálculo del fujimorismo implica sus 61 votos, los 10 del Frente Amplio, los 10 de Nuevo Perú, dos del APRA, uno de Yeni Vilcatoma y otro de Julio Rosas. Les faltan dos votos para llegar a los 87 necesarios, que esperan puedan provenir de Roberto Vieira, quizás, o de Alianza para el Progreso. A tenor de la beligerancia mostrada por un parlamentario acuñista como César Villanueva parecería que la vacancia está servida, pero los ‘fujis’ no quieren arriesgar y en esa medida asegurar asistencia plena en el pleno que se vaya a discutir. Por eso, mejor esperar a marzo.

Pero la decisión final ya está tomada y se activará apenas se reinicien los plenos del Congreso, de acá a mes y medio. Ha habido, inclusive, una suerte de misión adelantada de Fuerza Popular que ha entablado contacto con el primer vicepresidente Martín Vizcarra, para asegurarle, en primer lugar, que habría con él una tregua política y se le darán garantías mínimas de gobernabilidad y, en segundo lugar, para tener la certeza de que Vizcarra se quedaría a cargo de la situación si PPK es vacado. Al parecer, la respuesta recibida es que no se repetiría la figura política planteada la ocasión anterior, cuando ambos vicepresidentes aparecieron conjuntamente con el presidente Kuczynski a anunciar que, en caso la vacancia prosperase, ellos también presentarían su renuncia. En esta ocasión, ello no sucedería.

Lea la nota completa hoy en la edición impresa de la revista Somos.