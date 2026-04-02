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¿Visitas Ayacucho en Semana Santa? Te contamos cómo puedes llegar.
¿Visitas Ayacucho en Semana Santa? Te contamos cómo puedes llegar.
Por Alejandra Garboza

La Semana Santa en Perú se puede vivir en diferentes puntos, sin embargo, uno de los más visitados es Ayacucho, la ciudad se llena de visitantes dispuestos a vivir las diferentes tradiciones siendo la procesión del viernes santo la más esperada por su belleza y por su reconocimiento a nivel internacional. Si aún quieres viajar a vivir estos días, aquí te contamos las diferentes opciones para llegar:

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