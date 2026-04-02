La Semana Santa en Perú se puede vivir en diferentes puntos, sin embargo, uno de los más visitados es Ayacucho, la ciudad se llena de visitantes dispuestos a vivir las diferentes tradiciones siendo la procesión del viernes santo la más esperada por su belleza y por su reconocimiento a nivel internacional. Si aún quieres viajar a vivir estos días, aquí te contamos las diferentes opciones para llegar:

Un vuelo desde Lima

Para ahorrar tiempo y llegar a disfrutar todo lo que la ciudad te puede ofrecer, tomar un vuelo desde Lima puede ser la mejor opción. El precio de los vuelos de ida y vuelta pueden llegar a costar alrededor de 400 dólares, la gran ventaja es que llegas en una hora y no te vas a perder nada porque el primer vuelo sale a las 5:40 AM. Un dato extra, el aeropuerto es muy cerca del centro, así que el traslado será económico.

Viajar por carretera

El viaje en bus es un clásico para los más jóvenes, si eres de los que puede estar entre 9 y 10 horas en un trasporte, esta es tu opción. Este traslado puede llegar a costar entre S/40 y S/190 por tramo, las salidas suelen ser en la noche, así que muy temprano estarás en Ayacucho. Si bien, por la noche no podrás ver los paisajes, pero es bueno saber que recorrerás la sierra peruana.

Viajar en auto

La última alternativa para llegar a Ayacucho es viajar en auto, solo recuerda que son alrededor de 11 horas, así que la recomendación siempre será que vayan turnándose entre dos personas o que la persona que maneje vaya muy concentrada. La ruta es: Lima – Huancayo – Ayacucho.

El primer tramo es de 5 a 7 horas a través de la Carretera Central, te tocará cruzar Ticlio, un tramo bastante exigente por las cruvas, el tránsito y los cambios de clima y de altura.

Este primer tramo es el más exigente. La subida hacia la sierra implica curvas cerradas, tránsito pesado y cambios bruscos de clima. Es común encontrar neblina, lluvias o incluso granizo en ciertos momentos.

El segundo tramo es más sencillo y más ligero, menos tránsito y los paisajes son más vistosos, puede tomarte entre 5 a 6 horas, esto va a depender de la cantidad de paradas. No te confíes, aún hay puntos en los que la carretera de montaña se pone “pesada.

Estas son todas las opciones para viajar a Ayacucho, aún estás a tiempo de llegar a la ciudad de la Semana Santa, sin embargo, ten en cuenta que así como tú, muchas personas quieren llegar, toma tus previsiones si quieres pasar unos días llenos de tradición.