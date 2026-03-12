Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Estamos en plena época de vendimia y visitar el sur del país es una tradición para quienes buscan las mejores experiencias alrededor de las uvas. Hay planes para todos. Es posible visitar haciendas históricas, recorrer bodegas de vinos y piscos y, por supuesto, disfrutarlos. También es la excusa perfecta para salir de la ciudad a relajarse en pareja o con toda la familia cerca de la naturaleza.
A veinte minutos del centro de Ica existe un oasis rodeado de 700 hectáreas de viñedos, donde el tiempo se detiene, las noches están iluminadas por la luna y sus visitantes pueden ser parte de todo ese universo de sabores, paisajes y memoria que destilan las uvas. En el hotel Viñas Queirolo la época de vendimia se disfruta con todos los sentidos. Incluso, huéspedes y viajeros recorren los viñedos, se encuentran con las aves que los habitan y participan en la recolección de uvas.
Para el vino, por lo general, las uvas blancas se cosechan entre enero y febrero. Las tintas comienzan a extraerse en marzo y terminan en abril. Las uvas pisqueras son un poco más tardías y salen alrededor de marzo, como la quebranta y la italia, porque necesitan acumular un poco más de azúcares. “Todas las cosechas se hacen a mano —nos comenta el enólogo de Viñas Queirolo, Luis Gómez—. Se va tomando cada racimo, se corta con tijeras y se cosecha en jabas de 18 kilos que son transportadas hacia la bodega para el proceso de elaboración del vino”. Los días domingo, los huéspedes pueden participar de la vendimia segando directamente los racimos y reuniendo las uvas en las jabas. “Es una experiencia muy enriquecedora porque se puede tocar el racimo, sentir los gustos de las uvas y tratar de transportarte hacia el vino, encontrar esos gustos y aromas. Para quienes no lo viven de forma regular es algo único”, agrega Gómez.
Aquí se cultivan las uvas tradicionales para el vino blanco, como chardonnay y sauvignon blanc; y para el tinto, malbec, tannat, syrah, merlot, cabernet sauvignon y petit verdot. Desde hace poco, se ha plantado cabernet franc. Las uvas pisqueras son quebranta, italia, torontel y negra criolla, con las que, aparte del pisco, desde hace cuatro años elaboran vino de estas variedades patrimoniales, una apuesta por el valor histórico de las uvas peruanas que genera mucho interés en los restaurantes y los visitantes de la bodega.
Remedio para el calor
La historia del hotel comienza en el año 2002, en su casona republicana, con el propósito de dar a conocer la bodega Santiago Queirolo (una historia familiar que se remonta al siglo XIX con el inmigrante genovés Santiago Queirolo) y su línea de vinos Intipalka. Al inicio tuvo unas 15 habitaciones, pero con el crecimiento han alcanzado 94 habitaciones. En la zona Intipalka, con dos piscinas y el restaurante del mismo nombre —ganador de los Premios Somos 2024 a mejor restaurante de Ica—, uno consigue desconectarse automáticamente. La carta del restaurante es una muestra de la diversidad con insumos locales como las pecanas de temporada en un pie inolvidable, así como la carapulcra, la ensalada de pallares y los manjares marinos.
En estos días, el calor se percibe con una sensación de 34 °C, pero tomar un espumante helado junto a la piscina es suficiente para refrescarse y poner cualquier problema en pausa. Sus variedades de vinos tintos, blancos, rosados, piscos y espumantes acompañan el almuerzo, cenas o un momento especial. Aquí se viven muchas experiencias, como la visita a la colección de autos clásicos, una cata-maridaje con quesos y chocolate o una cena romántica durante el atardecer en medio del viñedo, compartiendo un vino o espumante con una tabla de quesos mientras llega la noche. O se puede separar la pérgola para cenar con más intimidad.
La inmensidad del viñedo se explora en cualquier momento del día, caminando o en bicicleta. Estas épocas son las más divertidas porque te encuentras con miles de racimos a la espera de ser cosechados, aves del lugar e incluso zorritos curiosos recorriendo estas tierras. Y el tour por la bodega, además de incluir una degustación al final, ofrece una de las vistas más impresionantes. Se sube en auto hacia el mirador, atravesando los viñedos que están en lo alto, hasta llegar justo antes de la puesta del sol. Una copa de espumante corona la aventura. //
-Desde la ubicación del hotel Viñas Queirolo (carretera San José de los Molinos km 11, Los Molinos, Ica) los visitantes pueden aventurarse a empalmar con rutas cercanas como las paradisíacas playas de la Reserva Nacional de Paracas, a una hora de distancia en auto.
-La laguna de la Huacachina es bastante visitada por turistas nacionales y extranjeros por sus dunas, deportes de aventura, la vista a la laguna en medio del desierto y sus misterios.
-Ica es un destino de bodegas, cocina y tradición. En tus planes puedes integrar las bodegas Vista Alegre, Tacama, Pampas de Ica como degustación y Tres Generaciones (donde se ubica el restaurante de cocina iqueña La Olla de Juanita).
-En cuanto al fenómeno de El Niño, el enólogo de Viñas Queirolo, Luis Gómez, sostiene: “Mantenemos nuestros viñedos de modo que la calidad no se vea afectada. Hay productores del Perú que son muy chicos y quizá no tienen la capacidad de prevención, pero muchos han aprendido a manejar la situación”. Lo más complicado llega con las fuertes lluvias y las altas temperaturas.
