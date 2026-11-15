La primera impresión está marcada por sus jardines. Son aproximadamente 5.000 metros cuadrados de áreas verdes dentro de un terreno de 25.000 metros cuadrados, una extensión que adquiere especial valor en una ciudad como Santiago. Sus espacios exteriores no solo ofrecen un respiro visual, sino que forman parte de la identidad del hotel y de su apuesta por integrar naturaleza y hospitalidad.

Nos hospedamos en una habitación Deluxe King con vistas. Combina espacios acogedores para descansar y zonas de trabajo, con un acabado impecable que demuestra atención a los detalles. / Mandarin Oriental Santiago

El hotel cuenta con 299 habitaciones, incluidas 20 suites y dos panorámicas. Estas últimas, ubicadas en el piso 19, alcanzan los 141 metros cuadrados. En los interiores, la influencia oriental de la marca se expresa en una decoración elegante y ambientes pensados tanto para el descanso como para quienes necesitan trabajar durante su estadía, todo acompañado de vistas de la ciudad y la impresionante cordillera de los Andes. Otro elemento distintivo es el abanico que identifica a cada Mandarin Oriental. El de Santiago de Chile fue diseñado por el artista Mario Toral y recoge referencias de la diversidad natural y mitológica del país, desde el desierto y los volcanes hasta el mar y la figura de La Pincoya, espíritu femenino del agua asociado a la buena fortuna de quienes viven del mar.

Esta combinación de hospitalidad, diseño, identidad local y conexión con el entorno también ha sido reconocida internacionalmente. En 2026, el Mandarin Oriental Santiago recibió por primera vez una Llave Michelin, distinción que la Guía Michelin otorga a hoteles que destacan por ofrecer estadías excepcionales. Introducidas en 2024, estas llaves evalúan aspectos como la arquitectura, el carácter, la calidad del servicio, la relación precio-calidad y la contribución a una experiencia vinculada con el destino.

El hotel cuenta con un huerto de 290 metros cuadrados donde cultivan y cosechan microgreens, vegetales y otros insumos que se aprovechan en los restaurantes. / Mandarin Oriental Santiago

Mesa con identidad local

La gastronomía es otro de los grandes atributos del Mandarin Oriental Santiago. El hotel cuenta con dos restaurantes, Senso y Matsuri, además del Atrium Lobby Lounge, un espacio más informal para disfrutar de un café, una comida ligera o un cóctel. En todos ellos hay una búsqueda común: ofrecer experiencias de calidad sin perder de vista los productos y sabores del territorio chileno. Una decisión que responde a su compromiso con la sostenibilidad y que se refleja en el trabajo de sus cocinas.

En Senso, la tradición italiana encuentra una nueva despensa en los ingredientes de Chile. Bajo la dirección del chef Roberto Vallejos, el restaurante viene desarrollando una propuesta que combina preparaciones de inspiración mediterránea con productos locales, especialmente de la costa chilena. Durante nuestra visita conocimos su nueva carta, que incluye platos como los berlingots rellenos de salmón y una burrata producida localmente.

En la carta de Senso encontramos delicias como el pescado blanco mediterráneo. Este pescado se sirve con ensalada de tomate y champiñones y se corona con salsa Choron. / Mandarin Oriental Santiago

La experiencia continúa desde temprano con un desayuno bufet ejemplar. A las preparaciones internacionales se suma una estación dedicada a sabores chilenos, con sopaipillas, pebre, arrollado de huaso, pan con chicharrón de cerdo y dobladitas. Entre los productos que acompañan esta mesa destaca la miel de producción propia, obtenida de las tres colmenas que el hotel mantiene en sus instalaciones.

Matsuri, por su parte, explora el encuentro entre la cocina asiática y los sabores latinoamericanos. Su propuesta, a cargo del chef Nicolás Herrera, incorpora productos chilenos a preparaciones de inspiración oriental y nikkei. Cada día comienza con un otoshi, un bocado de bienvenida que cambia según la jornada.

Un clásico del restaurante Matsuri son las apetitosas gyozas de hongos trufados, servidas con una emulsión de huacatay, salsa tare y un preciso furikake de cancha y shiitake. / Mandarin Oriental Santiago

La experiencia se extiende a la barra, donde el pisco chileno ocupa un lugar especial. Durante una cata conocimos algunas etiquetas elaboradas en la tercera y cuarta región del país, territorios reconocidos por su producción pisquera.

El bienestar de habitar un oasis

La sostenibilidad en el Mandarin Oriental Santiago no se queda en el discurso ni se limita a una selección de ingredientes. Es parte de distintas decisiones que atraviesan su funcionamiento cotidiano. Uno de los ejemplos más interesantes está en su huerto de 290 metros cuadrados, donde se cultivan lechugas, vegetales, microgreens, flores y otras especies que llegan directamente a las cocinas. El equipo de alimentos y bebidas participa en el proceso y propone qué variedades sembrar según las necesidades.

En los jardines, el hotel incorpora especies de flora nativa chilena, una decisión que contribuye a la biodiversidad y favorece la actividad de los polinizadores. En paralelo, la operación ha incorporado paneles solares y trabaja con energía eléctrica 100% renovable, certificada anualmente.

La estadía se complementa con la oferta de ‘wellness’, que incluye masajes personalizados al gusto del huésped y distintos tratamientos faciales. / Mandarin Oriental Santiago

Para quienes buscan bienestar durante su estadía, el hotel cuenta con un Fitness Center, una sala de tratamientos y una oferta de masajes personalizados y cuidados faciales. La gran piscina exterior completa la propuesta.

Al final, quizás esa sea la idea que mejor resume la experiencia en el Mandarin Oriental Santiago: entender que el lujo contemporáneo no necesariamente tiene que ver con la ostentación, sino con la atención a los detalles, la conexión con el destino y la posibilidad de detenerse. En sus jardines, en una mesa que incorpora productos chilenos o en una tarde de descanso, el hotel construye su propia versión de un oasis urbano.

Como parte de nuestra visita asistimos a una experiencia para conocer de cerca el pisco chileno y aprender a preparar su versión de pisco sour. / Mandarin Oriental Santiago