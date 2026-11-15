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Viajamos a Santiago de Chile, gracias a SKY Airline, para conocer el hotel cinco estrellas Mandarin Oriental, que ofrece imponentes vistas de la capital y la cordillera de los Andes.
Viajamos a Santiago de Chile, gracias a SKY Airline, para conocer el hotel cinco estrellas Mandarin Oriental, que ofrece imponentes vistas de la capital y la cordillera de los Andes.
/ Mandarin Oriental Santiago
Por Pierina Denegri Davies

Llegar al Mandarin Oriental Santiago (Chile) es encontrarse con una pausa inesperada en medio de la ciudad. En una capital que combina actividad empresarial, vida urbana y una atractiva oferta cultural, el hotel propone una experiencia distinta: la de un oasis donde el tiempo parece ir a otro ritmo. Somos fue recibido en sus instalaciones para conocer de cerca esta propuesta de hospitalidad, en la que el lujo está en la posibilidad de desconectarse, disfrutar del entorno y encontrar un espacio propio sin alejarse de la ciudad.

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