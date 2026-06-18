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El nevado Verónica, también conocido como Wakay Willka, es una de las montañas más emblemáticas del Valle Sagrado de los Incas y alcanza los 5.893 metros de altitud. (Foto: Santuario de la Verónica)
El nevado Verónica, también conocido como Wakay Willka, es una de las montañas más emblemáticas del Valle Sagrado de los Incas y alcanza los 5.893 metros de altitud. (Foto: Santuario de la Verónica)
Por Celeste Pérez

A más de 3.300 m.s.n.m., al pie del nevado Verónica, en Cusco, existe un lugar donde el turismo se vive de una manera distinta, sin itinerarios apresurados ni fotografías tomadas al paso para las redes sociales. En cambio, hay caminatas entre bosques andinos, conversaciones sobre biodiversidad, miel producida por abejas polinizadoras y una familia convencida de que proteger la naturaleza también puede cambiar la forma en que las personas se relacionan con ella.

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