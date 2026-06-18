A más de 3.300 m.s.n.m., al pie del nevado Verónica, en Cusco, existe un lugar donde el turismo se vive de una manera distinta, sin itinerarios apresurados ni fotografías tomadas al paso para las redes sociales. En cambio, hay caminatas entre bosques andinos, conversaciones sobre biodiversidad, miel producida por abejas polinizadoras y una familia convencida de que proteger la naturaleza también puede cambiar la forma en que las personas se relacionan con ella.

Se trata del Santuario de la Verónica, un área de conservación privada que hoy resguarda más de 200 especies de flora y fauna y que, en los últimos años, se ha convertido en un referente de turismo regenerativo en la región. Hoy, su historia vuelve a cobrar relevancia gracias a Pierina Bellota, una de las impulsoras del proyecto y ganadora de la edición 2025 de Protagonistas del Cambio de la UPC, programa que este año abrió una nueva convocatoria para jóvenes emprendedores sociales de todo el país.

Apuesta por el cambio Mientras Protagonistas del Cambio UPC busca a una nueva generación de jóvenes líderes, historias como la del Santuario de la Verónica recuerdan que las transformaciones más importantes suelen comenzar impulsadas por personas que decidieron convertir una convicción en una forma de vida. Las postulaciones están abiertas para emprendedores sociales entre los 18 y 29 años en el Perú, y las inscripciones son hasta el próximo 30 de junio a través de la página upc.edu.pe/protagonistasdelcambioporlosODS/.

Para Bellota, hija menor de los fundadores del espacio, el reconocimiento representa mucho más que un premio. “Ha sido un punto de inflexión no solo en mi vida personal, sino también en la vida del proyecto. Fue una vitrina para nosotros y la oportunidad de conectar con otros agentes de cambio. Santuario de la Verónica pasó a formar parte de un ecosistema de personas e iniciativas que están generando impacto en distintas regiones del país”, cuenta.

Luego de ganar el programa Protagonistas del Cambio UPC, Pierina Bellota (en la foto) se convirtió en una de las voces jóvenes más visibles de la conservación ambiental en el país. (Foto: archivo personal)

LABRANDO EL CAMINO

El espacio, que hoy llena de orgullo a Pierina, fue el sueño de Miguel Bellota Paredes (su padre), guía de turismo con casi tres décadas de experiencia, quien junto a su esposa (madre de Pierina) inició hace más de quince años el proceso para proteger este espacio natural ubicado en el valle de Ollantaytambo. Tras una larga gestión, en 2016 el Ministerio del Ambiente reconoció oficialmente el destino como Área de Conservación Privada.

La familia pronto entendió que conservar también implicaba encontrar formas sostenibles de financiar la protección del territorio. Así nació la apuesta por un modelo de turismo responsable que permitiera generar recursos sin alterar el ecosistema.

“Mi hermana, que es bióloga, comenzó a plantear cómo podíamos ampliar el impacto del proyecto y hacerlo sostenible. Tener un área de conservación implica responsabilidades y requiere recursos para mantenerse. Ahí apareció la idea de desarrollar una propuesta turística alineada con nuestros valores”, recuerda Pierina.

El Santuario de la Verónica alberga más de 200 especies de flora y fauna andina, entre ellas árboles nativos en peligro de extinción como el chachacomo y el unka. (Foto: Tito Cornejo)

En 2017, la iniciativa obtuvo financiamiento a través del programa Turismo Emprende del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, lo que permitió construir un hospedaje ecoamigable equipado por completo. Tres años después, en plena pandemia, Pierina decidió involucrarse de lleno en el proyecto.

“Yo estudié Comunicación para el Desarrollo y sentí que podía aportar una mirada diferente. Mi papá manejaba una comunicación más tradicional y yo comencé a impulsar la parte digital, las redes sociales y nuevas formas de conectar con las personas”, explica en diálogo con Somos.

Este destino también forma parte de un corredor biológico conectado con Machu Picchu, donde se han registrado especies emblemáticas de fauna. (Foto: Tito Cornejo)

Pero el valor del santuario trasciende al turismo. El área forma parte del corredor biológico que conecta con el Santuario Histórico de Machu Picchu y cumple una función clave para la movilidad de especies emblemáticas de los Andes. Además, protege cuatro cabeceras de cuenca que contribuyen a la seguridad hídrica de cinco poblaciones locales y desarrolla actividades de educación ambiental con escolares de la zona. Al final del día, para Pierina, todos estos esfuerzos tienen un objetivo común: demostrar que existen maneras diferentes de relacionarse con el territorio: protegiéndolo, promocionándolo y revitalizándolo en la ruta. //