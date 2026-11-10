Llego en octubre, invitado por la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en el Perú. No tendré mucho tiempo libre por las actividades de prensa, así que aprovecho el primer y único día libre. Es otoño, pero el calor del ambiente, que parece proyectarse incluso desde el suelo, es comparable a caminar por el Centro de Lima en el día más caliente del verano. Y mientras más al sur de la isla vayas, la temperatura no dejará de aumentar.

Callecitas por momentos estrechas, no muy distintas a las de Tokio. También avenidas amplias, como requiere un lugar de dos millones y medio de habitantes solo en Taipei City, porque el área metropolitana total tiene más de 7 millones de habitantes (incluyendo New Taipei, que no visité). Una ciudad caminable de día o de noche, bien iluminada, donde los malls imponentes muestran hasta dónde ha llegado el poder monetario local.

El Taipei City Mall, ecosistema económico subterráneo que tiene de todo para todo tipo de turistas, en particular los fans del manga y el anime. / iStock

De todo un poco

Si eres de quienes prefieren ver la ciudad desde lo más elevado, para eso está el rascacielos Taipéi 101 en el distrito de Xinyi, cuyos 508 metros de altura lo convirtieron en el edificio más alto del mundo desde su culminación en 2004 hasta que el Burj Khalifa de Dubái lo superó en 2010.

Desde su mirador en el piso 89 no solo hay vistas para el recuerdo, sino que está en exhibición el amortiguador de masa sintonizada: una bola gigante de acero de 5,5 metros de diámetro y 660 toneladas que, en caso de tifones severos y terremotos, reduce las sacudidas del edificio en un 40%. El edificio tiene por todos lados no solo tiendas de recuerdos, sino figuras de los Damper Babies, mascotas que representan esta esfera.

¿Buscas libros? Los encontrarás en la imponente Eslite Spectrum Songyan Bookstore, del Parque Cultural y Creativo de Songshan, que a su vez es un espacio donde se juntan la historia, el arte y la cultura.

El pastel de piña, dulce tradicional de Taipéi. Una preparación ideal tiene masa suave y relleno potente, pero sin ser demasiado dulce. / iStock

Un museo imperdible

Para conocer más de la historia de esta ciudad, que antes de ser un centro tecnológico mundial fue un núcleo comercial marítimo, está el Museo Nacional del Palacio. Nuestra guía dice, medio en broma, medio en serio, que en caso de guerra este sería el lugar más seguro. Y es que hay tantos tesoros aquí, miles, traídos desde la Ciudad Prohibida de Beijing y de otros lados, que el enemigo se lo pensaría dos veces antes de lanzar el ataque.

No es exagerado decir que aquí hay tesoros invaluables de arte chino. Allí está la Col de Jadeíta, escultura en piedra de una verdura pequeña con dos insectos tallados en la parte superior. Con sus imperfecciones disfrazadas por el talento del artista anónimo, tiene tanta vida como la verdura original. Lo mismo podría decirse de la Piedra con Forma de Carne, tallada en una sola pieza de jaspe para simular ser un trozo de panceta de cerdo, grasa incluida.

Turistas observan la Col de Jadeíta, tallado preciso y uno de los mayores tesoros del Museo Nacional del Palacio. / AFP

Otros tesoros para incluir en la lista del visitante son la Cuenca de Narciso Azul-Verde, el ejemplo mejor preservado de la cerámica Ru de la dinastía Song. Su tono fue cuidadosamente mezclado para simular el color del cielo después de la lluvia. Es tan valioso por no tener una sola microrrajadura que, en una maniobra sin precedentes, cuando el museo lo prestó a Japón para una exposición, recibió temporalmente 336 piezas como compensación.

Lo básico

Para hospedarse y comer, las opciones no faltan. Me quedé en el Shangri-La Far Eastern, cuyo bufet de especialidades asiáticas es una revelación para el paladar. Otra opción: el restaurante del Palais de Chine Hotel, donde el sabor de su vinagre rojo para abrir el apetito, presentado antes de los platos, promete permanecer en la memoria.

Para movilizarse, el transporte público basta. Hay buses y un sistema de metro que conecta la ciudad. No es necesario comprar tarjeta de transporte, solo pasar la tarjeta de crédito (si la tienes vinculada al celular con las aplicaciones Apple Pay o Google Pay, mucho mejor). Para conseguir efectivo hay servicios de cambio de divisa en el aeropuerto con tarifa competitiva, así como venta de tarjetas SIM. También se puede adquirir una eSIM en aplicaciones como HolaFly, Nomad, etc.

El restaurante del Palais de Chine, con sus tres estrellas Michelin, es una visita recomendada para apreciar la comida cantonesa. / iStock

Me hubiera gustado conocer más la ciudad, pero el tifón Champi, que dejó un fallecido y más de 616 heridos, hizo que nos quedáramos en el hotel los últimos dos días. Incluso ir al 7 Eleven a comprar algunas cosas se volvió una misión de riesgo moderado (indispensable caminar con paraguas). Ya sabes: si vas allá, piensa en el clima, toma precauciones y saca tu cuenta. //