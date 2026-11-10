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Resumen

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El rascacielos Taipéi 101 domina la silueta de la ciudad, que tiene negocios abiertos hasta muy noche. Una urbe escoltada por monte y bosque, donde se cocina el futuro de la tecnología.
El rascacielos Taipéi 101 domina la silueta de la ciudad, que tiene negocios abiertos hasta muy noche. Una urbe escoltada por monte y bosque, donde se cocina el futuro de la tecnología.
/ iStock
Por Alfonso Rivadeneyra García

Llegué a Taipéi (Taiwán) esperando una ciudad de cemento y asfalto, pero también encontré bosques sobre montañas que acompañaron mi salida del aeropuerto, tras 23 horas de vuelo sin contar escalas. El fuerte sol y la constante lluvia han convertido esta isla subtropical en una selva con espacios urbanos.

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