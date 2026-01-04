Hoteles tan grandes como ciudades y una Esfera que parece de otro planeta: así es Las Vegas, un oasis de lujo en el desierto

Las Vegas no se anuncia desde el aire, se revela después. Nos indican que estamos próximos a aterrizar y lo único visible mirando por la ventanilla es parte del desierto de Mojave. Ningún casino, ninguna infraestructura luminosa, ningún exceso anticipado. El silencio nos acompaña hasta casi tocar tierra, en donde empieza la transformación. Fuera del avión, la ciudad aparece de golpe. Su principal anfitrión es la Sphere —de la cual profundizaremos más adelante—, que no necesita de la oscuridad de la noche para impactar con su brillo único. Antes de salir del aeropuerto, las tragamonedas inundan el camino para recoger las maletas, insinuando a menor escala lo que nos espera fuera.

Al cruzar las puertas automáticas del Harry Reid, el aire seco nos golpea el rostro aunque es breve, ya que solo diez minutos nos separan de nuestro alojamiento. El trayecto hacia el Wynn es corto pero prometedor: el horizonte desértico es consumido y cercado por una serie de hoteles impresionantes, como si de murallas se trataran, que parecen sacados de una superproducción de Hollywood. Todo sucede sobre el famoso Strip, principal e icónica avenida, que termina siendo el escenario perfecto donde cada edificio compite por el galardón al más ostentoso.

En Las Vegas, las personas pasan bastante tiempo en las mesas de póker, las cuales todo el día están disponibles para jugar. En la imagen, un salón del Bellagio Hotel & Casino. (Foto: Getty Images) / George Rose

Dentro del Wynn se abre otro mundo que, sin miedo a equivocarme, podría asegurar se replica en sus vecinos, cada uno bajo su propio estilo. Los arreglos florales, las esculturas, el diseño lujoso y los juegos mecánicos, cautivan desde el inicio, generando una sensación de estar en un inmenso centro comercial repleto de boutiques que irradian exclusividad. En un momento, estos elementos se combinan con los amplios salones de apuestas, que tienen temáticas para todos los gustos. La idea de haber entrado a un anexo de Las Vegas toma más fuerza al dirigirnos hacia los elevadores —sitio que encontramos gracias al mapa entregado en recepción—, sintiéndonos como en algún parque de Disney.

Caminar en la ciudad más grande del estado de Nevada es aceptar que las distancias mienten, todo está más alejado de lo que parece. Debemos dirigirnos al Venetian y Google Maps nos marca dos tiempos: 5 minutos en auto y 13 a pie. Convencidos de que la encontraremos al lado del Wynn —alejándose unos metros de la entrada podemos verla al levantar la mirada—, optamos por la segunda opción. Sin embargo, el recorrido termina siendo más largo de lo esperado por varios motivos: la cantidad de gente transitando Las Vegas Boulevard, las pantallas gigantes que no duermen e invitan a detenerse para tomarse una foto y la suerte de acertar con la entrada correcta en esos laberintos llamados hoteles.

El Wynn Las Vegas es un complejo de lujo, que cuenta con dos torres: Wynn y Encore. Además, tiene un campo de golf. (Foto: Getty Images) / AaronP/Bauer-Griffin

El Venetian cautiva a los turista desde el primer contacto. Los visitantes forman largas filas para recorrerlo en góndolas, como si estuvieran en Italia. (Foto: iStock) / ampueroleonardo

Lo otro a entender es que estos refugios para los turistas, que operan simultáneamente casinos, son verdaderas ciudades verticales, que están lejos de ser únicamente lugares para el descanso del viajero. La caminata duró más de lo previsto, invitándonos a buscar un rincón para sentarnos y comer, pero el Venetian no da tregua. Basta dar unos pasos para trasladarse mágicamente a la Venecia italiana. Más que imitarla, sus interiores buscan reemplazarla, al menos por algunas horas. Su teatralidad, detallista y lograda, consigue que la experiencia aquí sea totalmente inmersiva. El recorrido se puede realizar entre canales y góndolas —disponibles a cambio de 39 dólares por persona—, bajo un precioso cielo celeste, que confunde y convence de que, allí dentro, el sol nunca se oculta. Hay que observar cuidadosamente el lienzo, perfectamente pintado en el techo, para comprender que es una simulación. El broche de oro lo ponen los puestos de gelato, que no tienen pierde.

Esa maravilla llamada Sphere

Existe la percepción de que si se viaja a Las Vegas es imposible no probar fortuna en alguna de las tantas máquinas que hay o gastarse unas fichas jugando póker; pero les apuesto que hay algo que lo supera: la Esfera. Como mencioné al principio, este recinto de entretenimiento te flecha desde que lo ves. No puedes escapar de ella, siempre está ahí. De día, asoma como una inmensa bola que a veces lleva el traje de un sol muy intenso, mientras que por las noches, cuando se disfraza de luna, te hace creer que puedes tenerla en la palma de tu mano. La tecnología que utiliza —la gigantesca pantalla exterior está integrada por millones de LED— oculta muy bien toda la infraestructura, haciendo que este atractivo parezca un elemento natural de la ciudad. Además, es capaz de recrear de manera muy realista escenas inimaginables. Es ciencia ficción pura.

Por fuera, la Sphere impresiona. Su tecnología de luces la hace ver como un enorme objeto mágico, que parece una nave de ciencia ficción o un portal a otra realidad. (Foto: iStock) / Cristian Loureno

“El mago de Oz” en la Sphere (Esfera) tiene una duración aproximada de 80 minutos. La experiencia es totalmente inmersiva y sensorial, logrando un espectáculo único e inolvidable. (Foto: Sphere)

Cuando estuvimos allá, en la cartelera estaba “El mago de Oz”, aunque aquello fue lo menos importante. Dentro de la Sphere cualquier plan es bueno, debido a que se viven tantas sensaciones que se pierde la noción entre realidad y espectáculo. Rápidamente, la pantalla envolvente te sumerge en la obra, hipnotizándote por completo. A ello se suman los cambios de temperatura o vientos fuertes, dependiendo de la función. Esta arena también alberga conciertos. Los Backstreet Boys se presentarán hasta la quincena de febrero. Si bien los precios no son tan económicos, vale la pena la inversión. En aquella oportunidad, las entradas que quedaban a la venta oscilaban entre los US$144 y US$349 (primera fila).

Como sucede en las grandes ciudades estadounidenses, en Las Vegas hay muchas cosas por hacer y mantenerse despierto como sus enormes edificaciones, que nunca apagan sus luces. Visitar el Bellagio y ver sus fuentes que se mueven al compás de las luces es una parada imperdible. Por otro lado, ir de compras es una actividad casi obligatoria en busca de aprovechar los mejores precios. Se tienen dos muy buenas alternativas: Las Vegas South Premium Outlets y Las Vegas North Premium Outlets, esta última es la preferida de los extranjeros. Un consejo: antes de comprar se debe calcular la tasa del impuesto, arriba del ocho por ciento.

Si estás planificando vacaciones, este es un destino a tener en cuenta. Siempre guarda una sorpresa. Es un lugar para andar con los ojos bien abiertos. Por ahí, sin buscarlo, te topas con algún espectáculo inesperado o el afiche de un concierto de último momento de alguna estrella, como el que vimos en el ascensor del Wynn de Mariah Carey. En Las Vegas nunca sabes lo que puede suceder. //

Las Vegas North Premium Outlets es un mall al aire libre con tiendas de lujo como Coach, Gucci, Prada y Ralph Lauren. (Foto: iStock) / USA-TARO