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Resumen

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Katseye y Tyler the Creaton fueron parte del Lollapalooza Chile. (Fotos: Lotus.Cl/ Facebook)
Katseye y Tyler the Creaton fueron parte del Lollapalooza Chile. (Fotos: Lotus.Cl/ Facebook)
Por Jorge Chávez Noriega

Tres días de Lollapalooza en Santiago dejan claro que se requiere de una logística importante para acoger un evento musical que convoca unas 80 mil personas por día. Pero también de una ciudad capaz de hacer convivir en armonía a esa multitud. La capital chilena tiene algo que el visitante percibe apenas llega: es ordenada, respetuosa de las normas viales y cuenta con un sistema de transporte fácil de usar. Moverse resulta sencillo incluso cuando miles de personas comparten el mismo destino.

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