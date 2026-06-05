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Vista aérea del mítico Estadio Azteca con la Ciudad de México de fondo. (AFP)
Vista aérea del mítico Estadio Azteca con la Ciudad de México de fondo. (AFP)
/ LUIS CORTES
Por Jorge Chávez Noriega

Hace apenas unas semanas aterrizamos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México, la puerta de entrada a una de las sedes más importantes del Mundial 2026. Luego de pasar los controles migratorios de rigor, nos encontramos con un terminal en plena transformación: obreros, andamios y zonas temporalmente restringidas convivían con el incesante flujo de pasajeros. Nuevos techos, amplios ventanales, pasadizos renovados y trabajos de modernización daban cuenta de una carrera contra el tiempo. La capital mexicana se prepara para recibir a más de 5,5 millones de visitantes durante la Copa del Mundo, que arrancará el próximo 11 de junio en el legendario Estadio Azteca —hoy rebautizado como Banorte, aunque durante el torneo será conocido oficialmente como Estadio Ciudad de México—, el gran templo futbolero del país.

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