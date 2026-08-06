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Resumen

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El Carnaval de Barranquilla destaca por sus alegres y coloridas comparsas. El próximo año se celebrará entre el 6 y el 9 de febrero.
El Carnaval de Barranquilla destaca por sus alegres y coloridas comparsas. El próximo año se celebrará entre el 6 y el 9 de febrero.
/ milton louiz
Por Marissa Chiappe

Alguna vez escuché que leer era vivir otras vidas. Comer puede hacer lo mismo. Fui a Barranquilla a conocer la cocina de Manuel Mendoza —Mane, para todos— y entendí que un menú degustación también puede ser una manera de entrar a una casa: la suya, la de su madre, la de un Caribe donde lo árabe, lo indígena y lo africano se volvieron una sola cosa.

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