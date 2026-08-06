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Alguna vez escuché que leer era vivir otras vidas. Comer puede hacer lo mismo. Fui a Barranquilla a conocer la cocina de Manuel Mendoza —Mane, para todos— y entendí que un menú degustación también puede ser una manera de entrar a una casa: la suya, la de su madre, la de un Caribe donde lo árabe, lo indígena y lo africano se volvieron una sola cosa.
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El chef Manuel Mendoza no llegó a la cocina por vocación temprana. Llegó por una ‘tusa’ —así le dicen aquí al desamor—. Estudió Administración, su padre le había conseguido un buen trabajo y se iba a casar en Cartagena. Una semana antes se canceló el matrimonio y esa ruptura lo obligó a preguntarse qué quería de verdad. Cocinar fue la respuesta. El padre puso el grito en el cielo y dejó de hablarle. Pero, mientras Mane construía su primer restaurante, los obreros le contaban que un señor mayor, “igualito a usted, don Mane”, se aparecía por la obra a preguntar cómo iban los avances. El padre nunca le dijo nada. Solo iba a mirar.
Quince años después, Mane tiene tres restaurantes. Pero, antes de llevarnos a uno, hizo algo que ningún chef había hecho: nos invitó a almorzar a casa de su mamá.
Doña Irasema se levantó a las cinco de la mañana para cocinar para un puñado de periodistas. Mane le ofreció cocineros que la ayudaran, pero prefirió hacerlo sola. De esa cocina salió una clase magistral sin pretensión de serlo: bolas de gato (plátano majado con chicharrón), hojas de parra rellenas, arroz apastelado de cerdo y un flan —el mejor que he probado— que se sirve tal cual en el restaurante del chef: leche de calidad, un molde heredado de cincuenta y nueve años y la mano de Irasema, que cocina al ojo.
Hay una historia ahí que explica lo que Mane hace hoy. Cuando Irasema conoció a Fernando, su esposo, llamaba a su suegra para aprender el arroz apastelado; con el tiempo, él le decía que cocinaba mejor que su propia madre. Esa transmisión —de suegra a nuera, de madre a hijo, de memoria a plato— es lo que Mane intenta explicar: “Muchas mujeres en Colombia cocinan platos muy nuestros sin saber de dónde vienen. Solo saben que son recetas heredadas. Manuel, mi restaurante, es un homenaje a mi madre y a todas estas mujeres”. Lo dice por esas preparaciones árabes llegadas con la migración libanesa, que generaciones de mujeres costeñas repiten de memoria sin saber que reproducen un gesto del otro lado del Mediterráneo.
Memoria y oficio
Al llegar a Manuel, suena el canto de las ranas del jardín, tan nítido que parece una grabación. Lo que sigue es un menú degustación de trece pasos que hace lo que debería hacer un buen chef: tomar la referencia heredada y elevarla sin traicionarla. Técnica al servicio de una memoria. Manuel ocupa el puesto 46 entre los 50 Best de Latinoamérica.
El Gran Malecón del Río, a orillas del Magdalena, con la estatua de Shakira y la Luna del Río, una noria de 65 metros de altura; el barrio El Prado y su arquitectura republicana; la Casa del Carnaval; el Museo del Caribe; y la Ventana al Mundo, ya postal de la ciudad. A estos atractivos se suma la Ciénaga de Mallorquín, único humedal costero urbano de Colombia, con pasarelas elevadas para observar más de 150 especies de aves, peces y cangrejos azules.
Algunos pasos lo dejan claro: carimañolas de yuca rellenas de hongos y suero costeño; arepas de lengua con millo; un patillazo —de patilla, la sandía costeña— con pedregal (fortuno), ajonjolí y leche de tigre de sandía; gallina guisada en coco sobre hummus de ajo negro; y, para cerrar, una teja de guanábana con millo, ese cereal caribeño tan poco apreciado y tan suyo. El maridaje arranca con un cóctel con viche —destilado afro del Pacífico— y cierra con aguardiente de triple destilación, agua de los nevados y mantequilla de marañón (cashews). En cada plato hay un insumo local empujado más allá de su lugar habitual.
Emiliano es el segundo restaurante —y el nombre de su segundo hijo—. La diferencia la define él: “No lo trabajo, lo disfruto. En Manuel es donde trabajo. Aquí, en Emiliano, no hay pretensión; está lo que me gusta”. Es un ‘soundbar’ de cocina relajada, pero precisa: crudo de atún con leche de tigre de miel, carpaccio al ajo negro y tonkatsu de panceta. Lo que en Manuel es oficio, aquí es soltura. El tercer restaurante, Chicken Ready, va por otro lado: pollo frito y rostizado. Tres registros —demostrar, disfrutar, no complicarse—.
"Muchas mujeres en Colombia cocinan platos sin saber de dónde vienen. Solo saben que son recetas heredadas. Mi restaurante es un homenaje a mi madre y a todas estas mujeres".
Mane Mendoza | Chef colombiano
También fuimos a Celia, de Carolina Asmar, que entiende la cocina barranquillera desde otra orilla, más pegada a la tradición. Cocina solo con manteca y su carta es un homenaje a las abuelas del Caribe. La premisa se repite —“hay gente que cocina árabe sin saber que es árabe”—, pero el tratamiento es más directo: bollo de maíz con suero, croquetas de posta cartagenera, chicharrón confitado en pieza entera y salpicón de pulpo. Hay una idea que vale la pena retener: la dieta indígena de la región, que antes era de caza de monte y pesca de río, viró al cerdo con la llegada de los españoles. Su carta es, en el fondo, un mapa de esa historia.
Mane dice que hoy es muy feliz. Le creo. Su madre le repetía una frase que ahora suena a método: “Si no haces bien las cosas, no las hagas”. La obedeció a su manera: cambió un buen trabajo por una cocina; un matrimonio cancelado, por tres restaurantes.
Barranquilla sabe a lo que el mar fue dejando: a millo y a suero, a hoja de parra y a viche, a una receta libanesa que se repite en las cocinas del Caribe. Sabe, sobre todo, al saber hacer de las abuelas y a la creatividad de los nietos que reinventan sus recetas. //
¿Cuándo ir?
Es una ciudad calurosa todo el año: la temperatura suele moverse entre 24 °C y 32 °C.
El Carnaval
El segundo más multitudinario del mundo, después del de Río. En 2027 se celebrará del sábado 6 al martes 9 de febrero, justo antes del Miércoles de Ceniza. Si vas en esas fechas, reserva hotel con mucha anticipación: la ocupación suele alcanzar el 100%.
¿Qué comer?
Arroz apastelado, posta cartagenera, bollo de maíz, carimañolas, sancocho, mote de queso, butifarra soledeña, arepa de huevo, chicharrón, queso costeño. El millo y el suero costeño son la firma de la cocina local.
¿Qué tomar?
La costeñita (cerveza local bien fría, casi un rito), agua de panela con limón y patillazo —jugo de sandía con limón y hielo—. Para algo con historia, el viche, destilado artesanal de caña del Pacífico.
¿Dónde comer?
Además de Manuel, Emiliano y Celia, visitamos Árabe Gourmet, un libanés clásico con shawarmas de cordero, kafta al carbón, hummus y falafel; La Cueva, bar museo donde se reunía el grupo Barranquilla en torno a Gabriel García Márquez; y La Casa de Doris, comida costeña tradicional en una casa del barrio Boston, siempre llena.
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