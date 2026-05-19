Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Inaugurada en 2010, Shanghái Hongqiao es la estación de ferrocarril más grande de Asia, con una superficie de 1,3 millones de metros cuadrados.
Inaugurada en 2010, Shanghái Hongqiao es la estación de ferrocarril más grande de Asia, con una superficie de 1,3 millones de metros cuadrados.
/ Qilai Shen
Por Miguel Villegas

En China, el tren bala, embala. Y esta es la prueba.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.