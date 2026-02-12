Sonny Island: la joya del Pacífico panameño con alma caribeña donde el sol nace y se oculta en el mar

Una vez al mes, la marea cambia. Es la semana lunar. El mar se retira durante la mañana y la marea aumenta por la noche”, nos dijo el día de nuestra llegada Jessica, la administradora de Sonny Island, un resort que nació hace aproximadamente siete años y se ubica en el archipiélago de Las Perlas, en la isla Bolaños.

Dos horas separan este destino de la ciudad de Panamá. Al abordaje en Amador, el muelle, solo le anteceden un par de clics: reservar la aventura incluye los traslados de ida y vuelta, así como los desayunos en el único hotel que funciona en la isla. Me embarco en esta aventura con Fran y Martin, dos ‘expats’ radicados en Panamá, mis amigos y guías durante mi visita.

La isla Mogo Mogo, ubicada a unos 15 minutos de Sonny Island, recibe a visitantes provenientes del ‘eco-resort’ y también a otras embarcaciones que llegan por el día.

Después de una breve parada en la isla Contadora para dejar pasajeros, el ferry desacelera muy cerca de la costa y un pequeño bote nos traslada a tierra firme. La mayoría llega ligera: equipaje de mano, mochilas o ‘carry on’, e incluso algún ‘cooler’ con provisiones. El primer ‘splash’ ocurre al bajar del bote, entre el sol de las 10 de la mañana y el primer gran vistazo del que será nuestro refugio por algunos días.

Sonny Island recibe familias y grupos de amigos que buscan relajarse y tener contacto con la naturaleza.

Lejos de los rascacielos de la avenida Balboa, en la ciudad, las cabañas de madera se distribuyen a lo largo del territorio. Árboles, sonido de mar, aves y césped con baldosas de piedra adornan el resort. Sonny Island no tiene un lobby. Su comedor principal recibe a los visitantes cada mañana con un desayuno justo y necesario: frutas frescas y algunos pancitos.

Encanto y relax

El lugar lo ofrece todo: mar cristalino, arena blanca, comida, bebidas y una tranquilidad perfecta tanto para quien busca descansar y tomar fotografías con el celular como para quien quiere alejarse de la ciudad y trabajar y descansar al mismo tiempo. De día, El Anzuelo navega hasta las islas cercanas y puede acompañar a los visitantes a descubrir pequeñas playas a las que suelen llegar yates a pasar el día.

También es posible salir en kayak, utilizar las motos acuáticas o aventurarse en el ‘stand up paddle’.

Todas las cabañas de Sonny Island combinan madera y vidrio. La terraza permite admirar el mar.

Los visitantes pueden moverse con el sol. Durante la mañana, el lado derecho de la isla es ideal. Por la tarde, el lado izquierdo nos regala el atardecer. Nuestra cabaña, la número 3, se encuentra en esa zona de la isla, por lo que la ducha del final del día se hace con el sonido del mar y el sol desvaneciéndose en el horizonte.

Sonny Island está situada en el archipiélago de Las Perlas, isla Bolaños.

Todas las cabañas del ‘eco-lodge’ se parecen: una terraza con sillas de madera y vista al mar permite descansar o trabajar durante el día o la tarde, y la playa está a menos de 5 minutos. Los paneles solares, ubicados entre las cabañas, aseguran la energía del lugar, y el motorcito que se prende cada vez que se usa el lavadero o la ducha te recuerda que ya no estás en casa.

De noche, el cielo completamente despejado acompaña la cena y las conversaciones de los visitantes en el comedor principal, quienes cierran el día esperando la salida del sol para resetear y volver a empezar.

Así fue esta visita a Sonny Island, una joya del Pacífico con brisa caribeña, donde el sol nace y se oculta en el mar. //