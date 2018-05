Jorge ‘Chupo’ Arriola, el hincha peruano de los 12 mundiales

Tuvo la fortuna de estar en los vestuarios mundialistas de la selección peruana. Ya sea como jefe de equipo, hincha fiel o amigo de los protagonistas, Jorge ‘Chupo’ Arriola convivió con la blanquirroja y atesora momentos de las copas del mundo de México 70, Argentina 78 y España 82 que deberían estar ya en un libro.

El ex gerente de Relaciones Públicas de Backus merece una medalla de honor al deporte tras haber asistido “a 12 mundiales de fútbol”, Copas América, Eurocopas, Copas del Rey y por poseer una de las mejores colecciones del mundo de camisetas de selecciones y clubes de míticos futbolistas como Pelé, Cubillas, o Gerd Müller.

Precisamente, en el marco de la despedida de la selección peruana ante Escocia, el ‘Chupo’ Arriola tiene en casa la camiseta del escocés Derek Johnstone, jugador que estuvo en el banco de suplentes durante el mítico 3-1 de Perú ante el conjunto europeo en Argentina 78. “Es la camiseta número 17 de Johnstone, el escudo es un bordado fantástico; yo estoy seguro que los escoceses cuando la vean en Lima, van a tener grandes recuerdos”, precisa el mejor coleccionista histórico de los mundiales, cuyos tesoros no son comprados porque todos son obsequios de los protagonistas.

“Yo estaba estudiando en Esán y no tuve tanto tiempo libre para poder viajar al mundial, llegué para el partido siguiente. Ahí me encontré con mis amigos de la selección, compartí muchos momentos con ellos y me obsequiaron la camiseta que habían cambiado en el partido con Escocia, la de ese espectacular 3 a 1. Posteriormente, Teófilo Cubillas, personalmente, me hizo entrega de la camiseta que había tenido en el mundial de Argentina que es la Adidas número 10. Todos los recuerdos que tengo son directos, no ha sido con intermediarios ni tampoco comprados”.

Hoy, con la emoción de alistar su viaje a Rusia para incluir en su cuenta la Copa del Mundo número 13, le deja este mensaje a los ‘tigres’ de Ricardo Gareca que este miércoles parten para concretar en Europa el sueño cumplido. “Que mantengan esa fe, esa sencillez, esa humildad, esa confianza que nace desde el momento que cantan el Himno Nacional, cantar el himno con fervor es un gran compromiso y ellos lo tienen muy presente. Que sigan a esa línea y que brinden todo lo mejor que puedan”.