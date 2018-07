A Catalina le gusta comer, por las noches, fideos tornillos de colores entrelazados con tomates cherries. Le gusta abrazar a su perro Ramón, ñato y querendón. También pintar, armar rompecabezas y posar para el lente profesional de mamá, quien seguramente nunca ha registrado imagen más espectacular. Pero, sobre todo, goza acompañando a Beto, su papá, en el safari de buscar cuentos nuevos por la ciudad. Su biblioteca, a los cuatro años y cinco meses, tiene al menos unos 100. Por que sí, hay muchos otros mundos fantásticos más allá de Los tres cerditos o La Cenicienta. O que los capítulos repetidos de Peppa Pig y los Paw Patrol. Esto es tan diáfano para ella que se evidencia en dos hechos tan cotidianos como estelares: siempre pide un cuento antes de dormir. Y, últimamente, siempre pide repetición.

Papá Crónico es el nombre del blog que el periodista de televisión Alberto Villar creó en el 2014, poco después de que naciera su hasta hoy única hija. Entonces lo motivó la paternidad recién estrenada, el tsunami de amor y miedo que revuelca a cualquiera que se da cuenta que es responsable por un buen puñado de años de otro ser humano. Y de buscar, en buena cuenta, que este sea feliz. El espacio, desde entonces, ha servido para compartir sentires personales, información pediátrica, recomendaciones en tema de seguridad para los chicos, recetas y más. “Yo comparto o toco temas sobre la paternidad que me gustan a mí, que me llaman la atención. Por eso entrevisté a un papá que había inventado un reloj para niños que sirviera si se pierden o en caso de emergencia. O cuento cómo fue un buen día en el zoológico con Cata. De ahí parte toda la premisa”.

Su formación como comunicador, hay que decirlo, permite que la calidad del contenido del blog se distancie muchas leguas de los pocos escritos por papás que existen en nuestro medio. Hay un tema, empero, que contribuye a alimentar esa sustancial ventaja diferencial: su interés por promover el hábito de la lectura desde que se es muy pequeño. Así, Papá Crónico publica con singular entusiasmo sugerencias de títulos y autores que están dando la hora en la literatura infantil; también recomendaciones para lograr que los chicos pidan cuentos y no tanto el celular.

“Mi papá no se sentaba a leer conmigo cuentos. Este ritual que he emprendido con Cata es algo que me nace. El hábito es algo que se cultiva y a mí mismo me cuesta a veces sostenerlo, pero le doy la lucha. Me gustaría que cuando ella crezca nos sentemos los dos una hora al día a leer. Cada uno con lo suyo, pero juntos”.

Beto fue invitado a hablar sobre este tema en la edición de la Feria del Libro de Lima 2018. Allí, de hecho, compartió con muchos los beneficios que se generan en los más chiquitos el leer por placer y no por una tarea del colegio, necesariamente. También, entre otros temas, el dilema que significa acceder a libros hermosos que no son necesariamente accesibles a todos los bolsillos.

“¿Por qué hacer el esfuerzo e invertir a veces en libros costosos? Lo que sucede es que hay muchos libros en los que se ve un trabajo dedicado en la innovación de historias. No son introducción, nudo y desenlace, solamente. El pato y la muerte, por ejemplo. Este es un libro que acerca al niño al tema de ese tipo de pérdida. Hay un pato que vive feliz y, de pronto, conoce a la muerte. Él siente curiosidad y la empieza a conocer, se van haciendo amigos. Él conecta con ella, pero ella no con él. El relato se va desarrollando de tal forma que, de pronto, el pato se va sintiendo cansando. El pato termina muriendo. El mensaje es sereno, sin aspavientos, pero llega. Este tipo de libros está pensado por gente que es narradora. Son relatos especiales. Uno no dice que solo ese tipo de libros se deban comprar, ojo, hay para todas las posibilidades”.

