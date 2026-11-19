Hay canciones que basta escuchar unos segundos para que nos devuelvan a otra época. En el Movistar Arena de Buenos Aires, ese viaje en el tiempo comenzó con los acordes de “Alas” y miles de voces que parecían haber estado esperando una década para volver a cantar juntas. El “Soy Luna tour: el último show” ha iniciado y ese universo de patines, amor y canciones creado por Disney en 2016 confirma estar más vivo que nunca.

“Diseñamos un espectáculo que recorre los momentos más icónicos de la serie, desde la primera temporada, y que recupera las canciones, las emociones y los vínculos que hicieron que esta historia conectara con millones de personas”, precisa Magali Altman de GoldenPeakLive en diálogo con Somos.

Con Karol Sevilla (Luna), Ruggero Pasquarelli (Matteo), Michael Ronda (Simón), Malena Ratner (Delfina), Carolina Kopelioff (Nina) y Gastón Vietto (Pedro) al frente, el espectáculo combina concierto y relato teatral en un recorrido por las canciones que se coreaban hace una década y nuevos temas de la ficción, que regresó hace unos meses con una cuarta temporada en Disney+. A lo largo de casi dos horas, las historias de amistad, amor y crecimiento vuelven a conectar con el público y reúnen a distintas generaciones: están las fans que cantan con nostalgia las melodías que las acompañaron durante la infancia, y también las niñas y los niños que acaban de descubrir el universo de “Soy Luna” y hoy parecen vivirlo con la misma intensidad.

Este show también revive el triángulo amoroso de 'Luna' con 'Simón' y 'Matteo', protagonizados por los actores Ruggero y Michael Ronda. (Foto: @POCHOPH)

“Esta experiencia en vivo, que reúne a Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto, arriba del escenario, refleja cómo funciona el ecosistema de Disney en la región: las historias no terminan en la pantalla, sino que se extienden a otros puntos de contacto como los shows en vivo, que profundizan el vínculo emocional de las audiencias con los personajes y las historias que forman parte de sus vidas”, apunta Carolina Terenzi, Manager Senior de Regional Records de The Walt Disney Company Latin America.

El primer golpe de nostalgia en este show en vivo llega con “Alas”, el himno de “Soy Luna”, y deja claro que el show no tendrá pierde: Karol Sevilla vuelve a ponerse los patines y demuestra que diez años después sigue moviéndose con la misma soltura. La pista continúa encendiéndose con “Jet”, “Mariposas”, “Modo de amar”, “Eres”, “Vuelo” y “Pasión”, y el público no tarda en sumarse al coro. Las más pequeñas viven cada aparición de sus ídolos como si los tuvieran por primera vez frente a frente: gritan, saltan y siguen cada giro de la historia. Porque el show no es solo un concierto, sino también una aventura teatral llamada “Patines & secretos”, en la que Nina toma las riendas de una película que revive algunos de los momentos más memorables de la serie.

Asegura tu entrada Una última vuelta A diez años de su última gira internacional, el ‘cast’ de “Soy Luna” pisará Lima con un show inolvidable en dos fechas: el 19 (‘sold out’) y el 20 de noviembre. Las citas serán en el Arena 1 Park (San Miguel) y las entradas están disponibles en Ticketmaster. Éxitos que acompañaron a más de una generación, como “Alas”, “Jet” y “Mariposas”, prometen hacer vibrar la Costa Verde.

Ritmo sobre ruedas

Por supuesto, están los patines. Si algo definió la identidad de “Soy Luna” fue esa combinación de música y coreografías sobre ruedas. Ver a Karol Sevilla deslizarse nuevamente sobre ellos es comprobar que, pese al tiempo transcurrido desde las temporadas originales, conserva la destreza que convirtió a Luna Valente en un personaje reconocible para millones de espectadores. Los números de patinaje en el show no funcionan como un simple guiño al pasado: son parte esencial de la energía del espectáculo y de aquello que distingue a la serie de otros fenómenos juveniles.

Al respecto, Carolina Terenzi, Manager Senior de Regional Records de The Walt Disney Company Latin America, indica lo siguiente: “El principal desafío es encontrar un equilibrio genuino entre honrar todo lo que el público ama de Soy Luna y ofrecer una experiencia que se sienta nueva, que sea capaz de sorprender”.

La historia también retoma algunos de los cabos sueltos en la última temporada, como el triángulo amoroso entre Luna, Matteo y Simón. ¿Triunfará el ‘ship’ Lumón o Lutteo? Además, revive algunos clásicos de otros personajes como “Fush, te vas”, interpretada hace una década por el personaje de Jazmín y que hoy recobra su melodía en la voz de Delfina.

Karol Sevilla vuelve a los patines luego de más de una década del estreno de la primera temporada de Soy Luna. (Foto: @POCHOPH)

La cuarta temporada de “Soy Luna” (estrenada en Disney+ en julio de este año) abrió la puerta para que nuevas generaciones se subieran a las ruedas de Luna Valente con emoción y curiosidad. En el Movistar Arena, esa continuidad se hace evidente: las fans que crecieron con las primeras temporadas comparten espacio con quienes recién empiezan a vivir la experiencia. La nostalgia deja de ser un recuerdo individual para convertirse en una celebración colectiva.

“Como productores, los primeros encuentros con el público siempre son momentos únicos. Es cuando todo el trabajo de meses cobra una dimensión completamente diferente. Podemos imaginar y diseñar cada momento del espectáculo, pero hay algo que solamente sucede cuando el público está ahí: la emoción colectiva, la energía, las canciones cantadas por miles de personas. Estamos muy ansiosos por vivir ese primer encuentro y por llevar después toda esa energía a Lima y al resto de las ciudades de la gira”, concluye Magali Altman de GoldenPeakLive.

En Lima, la invitación es a prepararse para cantar, emocionarse y volver a patinar. Porque “Soy Luna tour: el último show” no solo trae de regreso canciones que siguen vivas en la memoria, sino que también ofrece la oportunidad de compartirlas con el ‘fandom’ de la serie. Diez años después, aún queda mucha pista para rodar. //