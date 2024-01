No sabe de dónde ni cómo, pero esa tremenda energía que Ximena Llosa (Lima, 1976) tiene para sobrellevar todas las actividades del día a día le sale totalmente natural. Practica mucho deporte, no concibe la vida sin hacerlo. Sube cerros en Chaclacayo, monta bicicleta y sale a correr. Su papá le inculcó este buen hábito desde pequeña, así como su madre lo hizo con el amor por la cocina.

La conductora del programa de televisión “Ximena en casa” comenzó de niña deshojando perejiles, ensuciándose con harinas y metiendo las manos en la masa de las pastas y postres. Fue la mejor manera de conocer de primera fuente el arte de cocinar.

Sin embargo, dedicarse a la gastronomía no siempre fue su primera opción: “Tenía el espíritu de reportera porque filmaba todo el día con la Betamovie de mi papá. Con mis amigas inventábamos guiones de peliculitas que están perdidas por ahí. Quería ser fotógrafa, bióloga marina, publicista y también cocinera. Era imposible hacer todas las carreras, claro, así que escogí cocinar. Ahora que tenemos redes sociales puedo tomar fotos, filmar y contar lo que voy haciendo, así que he cumplido mi sueño de reportear”, nos cuenta. Por suerte, Ximena puede borrar de su lista de deseos varios ya cumplidos —como nadar con delfines—, aunque afirma que todavía le falta nadar con tiburones. El momento llegará.

Hablar con ella es una suma de sorpresas. Como pocas personas, Ximena tiene la habilidad de hacer mil cosas a la vez: puede elaborar ‘stories’ para su cuenta de Instagram, conversar con sus clientes atender llamadas y mantener un trato cariñoso con todos, como si fueran viejos amigos.

La mesa más especial

Desde la terraza de su local de La Casa de Ximena, en la calle Manuel Bañón, San Isidro, la chef nos cuenta que su segundo libro, “Celebra con Ximena”, nació con la idea de ser una fiesta gastronómica. Tiene recetas especiales para el ‘brunch’, almuerzos familiares, días festivos, visitas de amistades y detalles fáciles y sabrosos para la familia. Los momentos alrededor de un platillo son para celebrarse, considera ella; y la música cumple un papel esencial. Que no le sea extraño comer en su local un asado de arroz con puré, unos ‘brownies’ con helado o un ‘pecan pie’ recién salido del horno y escuchar como fondo musical a Kiss, The Cure o Air Supply. Ximena tiene un ‘playlist’ para sus locales curado por ella misma.

¿Cuál es tu relación con la música? Has comentado que te gustaría cantar como Taylor Swift.

No canto ni toco ningún instrumento, pero me ha gustado la música toda la vida. De chica, miraba MTV con mis amigas y grababa en VHS mis videos favoritos. Me gustan todos los pelucones: Kiss, Poison... Deliraba viendo los videos. Hoy me encanta Taylor Swfit, mi sueño dorado era ser cantante, pero mi voz es ronca y grave. Fui al concierto de The Cure y fue espectacular. La música es energía, me encanta buscar las ochenteras, ponerlas en mis ‘stories’ y agregarlas a mi ‘playlist’.

Sueles hablar de la amistad. No hay nada como compartir una rica comida con buenos amigos.

Mi esposo dice que me hago amiga hasta de las piedras. Por eso, mi segundo libro se llama “Celebra con Ximena”, porque siempre he sido la persona que quiere hacer todas las reuniones en su casa. Me encanta poner las flores, la mesa, preparar, invitar, todo desde cero. Expreso mi cariño por la gente con la cocina. Cocinar es un acto de amor y la gente lo ve en los detalles, lo valora más. Con este nuevo libro, no tienes que ser chef: sigues la receta y va a salir bien porque no me guardo ningún secreto.

Tú estás en contra de ese secretismo…

Odio a la gente que no comparte sus secretos, la gente egoísta me enerva, no solo en la cocina, en la vida diaria. El egoísmo es el peor defecto que uno puede tener.

Ahora hay un ‘boom’ de creadores de contenido gastronómico. ¿Cómo ves esta movida?

Me encanta que seamos más personas que recomiendan restaurantes, que dan a conocer emprendimientos como el mío. Siempre prefiero juntarme con la gente que hace lo mismo que yo y no ser enemiga. Me gusta darle vitrina a otros emprendedores también. Sigo ‘full’ al chef Rodrigo Fernandini y a los chicos de “A comer”, siempre me dan ideas. Hay que estar unidos y ayudarnos en todo lo que se pueda. //

Sobre el nuevo libro “Celebra con Ximena”

“Celebra con Ximena” se encuentra en todos los supermercados Tottus del país. Una vez que tengas tu ejemplar, puedes buscar a la misma Ximena Llosa en su cafetería La Cocina de Ximena para que te lo firme. Está en Manuel Bañón 215, San Isidro. Su otro local se ubica en Laureles 523, del mismo distrito. Su nuevo libro incluye más de 80 recetas divididas en 10 capítulos. Aprenderás a preparar humitas, bizcotelas, alitas teriyaki, lomo al trapo, galletas de Pascua, trufas y todo lo necesario para engreír a tus invitados. Todas están explicadas al detalle y llevan como plus un ‘tip ximenístico’ complementario. Las fotos son de Jimena Agois.

El tip infalible

Para hacer huevos revueltos, se debe batir con un tenedor los huevos en un ‘bowl’ con leche, sal y pimienta. Cuando esté espumoso, se pone la mezcla en la sartén con mantequilla. Ximena no recomienda usar aceite con los huevos revueltos. Se debe mover despacito para que queden color clarito.

El aceite de oliva se puede guardar en un frasco con ajos enteros y hierbitas. Así, los ajos se conservan por más días y el aceite va a tener un sabor más rico. Lo puedes usar en el pollo o vinagreta.

En el ají de gallina se puede reemplazar el pan con una saludable quinua o, incluso, avena.