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Resumen

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Kristen Bell (46) es reconocida por papeles en series como “The Good Place” y “Veronica Mars”. Además, da voz a una de las princesas más queridas de Disney: Anna de Arendelle. (Foto: Loreal Paris / Disney)
Kristen Bell (46) es reconocida por papeles en series como “The Good Place” y “Veronica Mars”. Además, da voz a una de las princesas más queridas de Disney: Anna de Arendelle. (Foto: Loreal Paris / Disney)
Por Celeste Pérez

Kristen Bell nunca quiso que Anna —uno de sus personajes más queridos en Hollywood y entrañable protagonista de “Frozen”— fuera una princesa perfecta. La hizo torpe, impulsiva, un poco rara y demasiado dispuesta a llevar el corazón en la mano. En esas imperfecciones había algo de ella misma, confiesa a Somos, pero también una idea que hoy defiende fuera de la pantalla: no tenemos por qué parecernos a nadie para sentirnos bien con quienes somos. Hace unos días, durante Le Défilé de L’Oréal Paris, en la Ciudad de la Luz, la actriz estadounidense reflexionó al respecto, en un diálogo sobre la belleza, el amor propio y el valor de no siempre luchar por encajar.

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