2026, el año en el que se volverá a mirar al espacio: la Luna y Marte siguen siendo los principales objetivos

La carrera espacial tendrá un año intenso el próximo 2026. Si bien este 2025 estuvo marcado por avances en los tipos de cohetes, observatorios, satélites, lo que sigue es una agenda recargada de lanzamientos, teniendo a la Luna y Marte como principal destino de las empresas aeroespaciales en el mundo.

Uno de los elementos que marcará la pauta de los lanzamientos es de los telescopios, que permiten estudiar los fenómenos espaciales, hacer seguimiento a galaxias, estrellas, planetas o cometas y asteroides, como el 3I/ATLAS que tantas teorías generó este año.

En ese sentido, para el próximo año se estima que las misiones a cometas y asteroides tengan un lugar importante en la agenda.

Par el estudio de estos cuerpos celestes se enviarán sondas que los sobrevuelen, ya que son considerados como cápsulas del tiempo.

Según informe de la web OK Diario, en el primer trimestre se espera el lanzamiento de Vast Haven-1, la primera estación espacial comercial, que estará a cargo de SpaceX, con la finalidad de demostrar la viabilidad de un habitat espacial. Para febrero se estima que pueda concretarse la misión Artemis II de la NASA.

Según información de la NASA, se enviará a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch y al astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen en un viaje de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna y de regreso. Es decir, no habrá alunizaje, aunque se trata del primer viaje tripulado en más de 50 años.

Además… También la inteligencia artificial Los gigantes tecnológicos apuntan al espacio para dar soporte a la inteligencia artificial (IA). Este es el caso de Starcloud, empresa que envió al espacio un satélite del tamaño de un refrigerador que contiene una unidad de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia. ¿Con qué objetivo? Construir centros de datos en el espacio y aprovechar la energía solar, señala informe de AFP. Google también tendría en mente el proyecto Suncatcher, al igual que SpaceX. El problema de estos proyectos es la basura espacial.

China no puede quedarse atrás y también tiene en agenda la misión Shenzhou-23, en la que tres taikonautas despegarán hacia la estación espacial Tiangong.

Para el segundo trimestre se espera el lanzamiento de Dream Chaser, de Sierra Space. Se trata de un planeador reutilizable y su función es la de transportar carga con la Estación Espacial Internacional (ISS).

También es probable que se realice el vuelo de prueba nº 12 de Starship y la misión de rescate del telescopio Swift.

Para mediados de año se espera el lanzamiento de la misión SunRISE, de la NASA, que consta de cuatro pequeños satélites. Otras misiones FLEX, de la Agencia Espacial Europea (ESA) y SMILE, un proyecto conjunto entre Europa y China. Estos tienen la finalidad de estudiar diferentes fenómenos espaciales que tienen efectos en la Tierra.

Para cerrar el año, China lanzará su misión Chang’e 7 al polo sur de la Luna. Consta de un orbitador, un aterrizador, un rover e incluso un pequeño vehículo volador. Un objetivo es buscar agua. Además, se espera la llegada a Marte de misiones espaciales de la NASA.

De regreso a la Luna

Lo más atractivo de la agenda espacial es el posible regreso a la Luna, o al menos a su órbita, por parte de Estados Unidos.

Este hecho vuelve a poner al país del norte por delante de China, tal como ocurrió hace más de 50 años cuando su carrera espacial era contra la Unión Soviética.

La misión lleva por nombre Artemis 2 y tendrá como tripulantes a tres astronautas estadounidenses y uno canadiense: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y Jeremy Hansen.

En esta ocasión, la misión Artemis 2 solo dará vueltas a la órbita lunar. El gran desafío estará en la misión Artemis 3. Se espera que pueda ser lanzada en el 2027, con una tripulación de 4 astronautas y una duración de 30 días.

China, la otra gran potencia espacial, también tiene su agenda y se espera que en el 2030 llegue a la Luna con una misión tripulada.

Una carrera sin Rusia

En los últimos años se ha desatado una segunda carrera espacial. La primera tuvo como protagonistas a Estados Unidos y la extinta Unión Soviética, pero esta vez hay más protagonistas: Estados Unidos, China, India y la Unión Europea.

Rusia, la otra gran potencia mundial y heredera de la Unión Soviética, parece tener dificultades para ingresar a la competencia (en medio de su guerra con Ucrania). Hace tres semanas, durante el lanzamiento de la nave Soyuz MS-28, la cabina de mantenimiento se derrumbó en el el cosmódromo de Baikonur.

Imagen de una transmisión en vivo realizada por la Agencia Espacial Rusa Roscosmos, durante el lanzamiento de la misión a bordo del Soyuz MS-28. (Foto: AFP)

Según informe de EuroNews, la reparación puede llevar unos dos años. Este tiempo le quita la oportunidad de seguir enviando naves tripuladas Soyuz y Progress a la Estación Espacial Internacional (EEI), ya que ahora no hay alternativa a los vuelos desde Baikonur.

“Se realizó una inspección del lugar de lanzamiento, como ocurre cada vez después del lanzamiento del cohete. Se constataron daños en varios elementos de la mesa de lanzamiento“, indicó la corporación espacial rusa. Aun le quedan alternativas en las bases Vostochny y Plesetsk, pero no han participado en lanzamientos a la EEI

Pelea de multimillonarios

A diferencia de lo ocurrido en la primera carrera espacial, hoy los protagonistas también son los empresarios, y más especificamente los multimillonarios.

Es conocida la participación de Elon Musk con su empresa SpaceX. En este marco cuenta con un sistema de propulsión y captura del cohete Starship, su línea de cohetes reutilizables, gracias a unos brazos robóticos. Sin embargo, quien le ha salido al frente es Jeff Bezos, dueño de Blue Origin.

El caso que marcó el éxito de Blue Origin fuebel lanzamiento de su cohete New Glenn para una misión de la NASA a Marte. Lo importante es que logró recuperar su propulsor. Algo que solo lo había logrado SpaceX.

Fue el 13 de noviembre que New Glenn despegó desde Cabo Cañaveral, Florida, con dos sondas de la NASA acopladas. Luego, la compañía logró posar de forma controlada el propulsor en una plataforma en el mar. A diferencia de SpaceX, no se usaron brazos robóticos gigantes.

Pero no solo consiste en el desarrollo de cohetes. según informe de AFP, la carrera espacial incluye la construcción de estaciones espaciales privadas. Este es el caso de Haven-1, un cilindro de cuatro metros de diámetro y diez metros de longitud con el que la empresa estadounidense Vast entra en la carrera.

Vast compite en el sector con Axiom Space, Voyager Space, y la empresa de Jeff Bezos, Blue Origin, que colabora con Sierra Space. Estas firmas buscan financiamiento de la NASA, con montos que podrían ser de 1.000 a 1.500 millones de dólares, para el desarrollo de estaciones espaciales comerciales y cuyas partidas se asignarán en abril de 2026.

No se trata solo de voluntad nacionalista. Hay mucho dinero de por medio. Por eso, en el 2026 la carrera espacial se tornará más interesante.