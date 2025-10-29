Un fenómeno inusual ha despertado la curiosidad de científicos, aficionados a la astronomía y de gran cantidad de personas. Se trata del paso de un misterioso objeto interestelar que viene atravesando el espacio y es conocido por su nombre 3I/ATLAS.

En los últimos días ha generado interés debido a que se cree que cambiará nuestro conocimiento del universo, pues está pasando por nuestro sistema solar y este 29 de octubre se ha considerado como una fecha clave en su recorrido.

Mucho se ha comentado sobre este extraño objeto, al que se lo ha calificado como un cometa, aunque hasta este término ha sido confrontado por los especialistas debido a sus particulares características.

Se estima que para este miércoles el cometa 3I/ATLAS alcance su punto de mayor acercamiento al Sol.

Científicos y aficionados a la astronomía han esbozado una gran cantidad de teorías sobre este objeto, cada una más desafiante que la otra. Incluso se ha considerado que podría tener cierta “inteligencia” y se ha puesto en duda de que se trate solo de un cometa.

Por eso es importante resolver algunas preguntas y definir los puntos claves para comprender la importancia del fenómeno.

¿Cómo fue descubierto?

La NASA ha informado que el fenómeno fue visto por primera vez el 1 de julio de este año. Fue observado por el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides, que se encuentra en Chile, y trabaja de manera conjunta con la agencia espacial estadounidense.

Su nombre del objeto, ATLAS, deriva de las siglas del observatorio que lo detectó. En tanto, 3I refiere que estamos ante el tercer objeto de esta naturaleza que ha sido captado por la tecnología humana. Indica la NASA que “es el tercer objeto que proviene del exterior de nuestro sistema solar que se ha descubierto hasta ahora”.

A diferencia de otros cometas, se ha podido observar que no realiza un movimiento alrededor del Sol. Por el contrario, se le llama objeto interestelar debido a la forma hiperbólica de su trayectoria orbital.

Esta es la posición en la que fue descuibierto el objeto interestelar 3I/ATLAS. (Foto: nasa.gov)

Además, haciendo un registro de su trayectoria, se ha podido ver que su origen no está en nuestro sistema solar. Es decir, proviene de otra parte del universo.

En tanto, el tamaño, peso, volumen y otros datos aun vienen siendo evaluados.

¿Puede chocar con la Tierra?

Según la agencia espacial estadounidense, el cometa 3I/ATLAS no representa una amenaza para la Tierra.

La NASA indica que se mantendrá alejado de nuestro planeta, y lo más cerca que se aproximará es alrededor de 1,8 unidades astronómicas (unos 270 millones de kilómetros).

Por otro lado, debido a que 3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano al Sol alrededor entre este 29 y 30 de octubre, se cree que estará a una distancia de alrededor de 1,4 au (210 millones de kilómetros). Esto ocurrirá dentro de la órbita de Marte.

Además… Otros objetos interestelares Los objetos interestelares probablemente han existido siempre, sin embargo la capacidad para detectarlos es reciente. Han sido vistos dos en menos de 10 años: ‘Oumuamua, descubierto en 2017, fue el primer objeto interestelar conocido; el segundo fue 2I/Borisov, el cual fue descubierto en 2019.

Ahora, este cometa llamado 3I/ATLAS no podrá ser visto desde la Tierra debido a que pasará muy cerca del Sol. Fue en setiembre que pudo ser visto por científicos. Se espera que a diciembre se puedan hacer nuevas observaciones pues estará al otro lado del Sol.

Así se determinó su origen

Uno de los puntos en debate ha sido el origen de 3I/ATLAS. Algunos incluso han sostenido en redes sociales de que se trata de un objeto con cierta “inteligencia” debido al cambio de dirección que ha presentado.

Según la NASA, se trata de un objeto que se formó en otro sistema estelar y de alguna manera fue expulsado al espacio interestelar, que es el espacio que está entre las estrellas.

Se estima que se ha desplazado durante millones o incluso miles de millones de años hasta ingresar a nuestro sistema solar.

En concreto, su dirección ha sido rastreada desde la constelación de Sagitario (la región central de la Vía Láctea) y cuando fue descubierto estaba dentro de la órbita de Júpiter.

Una de los puntos para determinar que el objeto no es de nuestro sistema es la trayectoria. Los objetos que giran por la gravedad del sol siguen una trayectoria hiperbólica, en cambio este realiza un movimiento que no está determinado por el sol, simplemente está pasando de manera directa.

¿Cuáles son sus características?

Los especialistas estiman que se mueve muy rápido. Cuando fue descubierto, este cometa interestelar viajaba a unos 221.000 kilómetros por hora, o 61 kilómetros por segundo, y su velocidad aumentará a medida que se vaya acercando al Sol.

En cuanto a su tamaño, los astrónomos aún no saben qué tan grande es 3I/ATLAS.

Por otro lado, su composición sigue siendo también una incertidumbre. Las observaciones indican que está activo, lo que significa que tiene un núcleo helado y una coma (una nube brillante de gas y polvo que rodea a un cometa a medida que se acerca al Sol). Este último punto sería la razón por la que se lo llama cometa y no asteroide.

También ha llamado la atención los tipos de materiales, que no encajarían con ningún otro cuerpo observado. Se cree que haber detectado una emisión constante de níquel puro sin hierro, algo que no suele ocurrir en cometas del sistema solar, y que aumentó aún más el misterio.

Es decir, aún sigue siendo un misterio este objeto que puede tener más años que el planeta Tierra, y que ha estado rondando el universo.