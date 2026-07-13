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Resumen

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El estudio LatAm-FINGERS, desarrollado durante dos años en 11 países de América Latina y que se publica en 'The Lancet', demostró que actuar "de manera combinada y sostenida sobre cinco factores modificables del estilo de vida puede mejorar la cognición global en adultos mayores en riesgo de demencia".
El estudio LatAm-FINGERS, desarrollado durante dos años en 11 países de América Latina y que se publica en 'The Lancet', demostró que actuar "de manera combinada y sostenida sobre cinco factores modificables del estilo de vida puede mejorar la cognición global en adultos mayores en riesgo de demencia".
/ Isa KARAKUS/Pixabay
Por Agencia EFE

Un estudio realizado en Latinoamérica y difundido este lunes concluyó que una intervención multidominio basada en actividad física, alimentación saludable, control cardiovascular, entrenamiento cognitivo y socialización logró mejoras cognitivas un 55 % superiores a las observadas con recomendaciones generales de salud en adultos mayores en riesgo de deterioro cognitivo.

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