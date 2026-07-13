Un estudio realizado en Latinoamérica y difundido este lunes concluyó que una intervención multidominio basada en actividad física, alimentación saludable, control cardiovascular, entrenamiento cognitivo y socialización logró mejoras cognitivas un 55 % superiores a las observadas con recomendaciones generales de salud en adultos mayores en riesgo de deterioro cognitivo.

El estudio LatAm-FINGERS, desarrollado durante dos años en 11 países de América Latina y que se publica en ‘The Lancet’, demostró que actuar “de manera combinada y sostenida sobre cinco factores modificables del estilo de vida puede mejorar la cognición global en adultos mayores en riesgo de demencia”, según un comunicado.

La investigación, que supone el primer ensayo clínico aleatorizado multicéntrico realizado en la región latinoamericana sobre prevención del deterioro cognitivo, se presentará en la Conferencia Internacional de la Asociación del Alzheimer 2026 -AAIC 2026-, que se celebra hasta el miércoles en Londres.

Durante dos años, LatAm-FINGERS evaluó esa intervención multidominio basada en los cinco pilares anteriormente mencionados. A diferencia de una recomendación general de bienestar, se trató de un protocolo científico “estructurado, sostenido en el tiempo y adaptado culturalmente a la realidad latinoamericana”.

El estudio incluyó a 1.065 participantes de entre 60 y 77 años en centros de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, República Dominicana y Uruguay. El 82,3 % de los participantes completó los dos años de seguimiento.

Según el comunicado, los resultados muestran que, en adultos mayores en riesgo de demencia, el grupo que recibió la intervención multidominio estructurada “obtuvo mejoras cognitivas un 55 % superiores a las del grupo que recibió una intervención flexible basada en consejos regulares de salud”.

Estas mejoras se observaron “tanto en la cognición global como en dominios específicos del rendimiento cognitivo, incluyendo la memoria episódica, la atención y las funciones ejecutivas”, se indicó en la nota.

La investigadora principal de LatAm-FINGERS y jefa de Neuropsicología del instituto argentino FLENI, Lucía Crivelli, dijo que “LatAm-FINGERS demuestra que la prevención del deterioro cognitivo en América Latina no solo es posible, sino que también puede construirse a partir de evidencia generada en nuestra propia región”.

“Hoy sabemos que la prevención no puede pensarse como una recomendación aislada, sino como una intervención integral, estructurada y sostenida en el tiempo. Lo relevante es la combinación de actividad física, alimentación saludable, control cardiovascular, entrenamiento cognitivo y socialización, implementada de manera adaptada a nuestras comunidades”, declaró.

El valor diferencial de LatAm-FINGERS es que aporta evidencia aleatorizada, multicéntrica y de gran escala generada en América Latina, una región históricamente subrepresentada en la investigación, y evidencia que una intervención eficaz puede implementarse en países con realidades sociales, educativas, sanitarias y económicas diversas.

Los investigadores subrayan que “el hallazgo no implica que la demencia pueda prevenirse de manera absoluta ni que exista una garantía individual de protección, sino que aporta evidencia robusta de que actuar de forma combinada y sostenida sobre factores modificables puede contribuir a estrategias de prevención y reducción del riesgo”.

LatAm-FINGERS se inscribe en una línea internacional de estudios sobre intervenciones multidominio para reducir el deterioro cognitivo, que empezó en Finlandia, donde se hizo el primer gran ensayo que demostró beneficios sobre la cognición global en adultos mayores con mayor riesgo de demencia.

De acuerdo con el comunicado, el estudio latinoamericano continuará su trabajo con un seguimiento de cuatro años a fin de evaluar el impacto de la intervención a largo plazo.