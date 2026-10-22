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Resumen

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Chile se está viendo muy afectado por El Niño.
Chile se está viendo muy afectado por El Niño.
/ Getty Images
Por BBC News Mundo

América Latina es una de las regiones del mundo en las que los efectos del fenómeno de El Niño están siendo más evidentes y, en algunos casos, más severos.

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