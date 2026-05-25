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Resumen

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El trabajo respiratorio es una práctica ancestral presente en distintas culturas desde hace miles de años.
El trabajo respiratorio es una práctica ancestral presente en distintas culturas desde hace miles de años.
/ Tiểu Minh/Pixabay
Por BBC News Mundo

Respirar es lo primero y lo último que hacemos en nuestras vidas. Es una actividad en gran medida automática que el cuerpo realiza muchas veces por minuto para mantenernos vivos y funcionando correctamente.

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