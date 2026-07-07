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Resumen

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La preferencia de los niños por los alimentos dulces suele darse desde muy temprana edad.
La preferencia de los niños por los alimentos dulces suele darse desde muy temprana edad.
/ Luda Kot/Pixabay
Por BBC News Mundo

Lograr que los niños coman suficientes verduras puede ser una lucha constante. Los foros de crianza y los chats de padres están llenos de preguntas como: “¿Es normal que mi hijo solo coma alimentos de color beige?”.

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