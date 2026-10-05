Han pasado 15 años desde ese 5 de octubre de 2011 cuando Steve Jobs, cofundador de Apple, sucumbió por fin al cáncer de páncreas que batallaba desde hace unos años. La empresa, fundada en 1976 junto a sus amigos Steve Wozniak y Ronald Wayne, es ahora uno de los pilares tecnológicos del mundo, con productos como el iPhone, iPad, Mac e incontables gadgets.
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