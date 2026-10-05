Han pasado 15 años desde ese 5 de octubre de 2011 cuando Steve Jobs, cofundador de Apple, sucumbió por fin al cáncer de páncreas que batallaba desde hace unos años. La empresa, fundada en 1976 junto a sus amigos Steve Wozniak y Ronald Wayne, es ahora uno de los pilares tecnológicos del mundo, con productos como el iPhone, iPad, Mac e incontables gadgets.

Entre quienes homenajearon a Jobs este día estuvieron sus dos sucesores, Tim Cook, quien cogió el timón de la compañía tras su muerte, y su reciente reemplazo John Ternus, quien tendrá que trazar la ruta que llevará la empresa a su futuro.

El mensaje de Cook resaltó el impacto que Jobs tuvo en el mundo y en su propia vida. “Hay personas que dejan una huella en el mundo, y otras que lo cambian por completo. Steve cambió el mundo y, de paso, muchas vidas. Sin duda, cambió mi vida para siempre. Su espíritu sigue vivo en todo lo que creó y en todas las personas a las que inspiró.”, escribió por su cuenta en X.

There are people who leave a mark on the world, and then there are people who change it entirely. Steve changed the world and so many lives in the process. He certainly changed my life forever. His spirit lives on in everything he created and everyone he inspired. https://t.co/8p08BcSlTS — Tim Cook (@tim_cook) October 5, 2026

John Ternus escribió un mensaje más breve, donde resalta cómo la filosofía de Jobs de escudriñar sus productos hasta el más mínimo detalle sigue viva en Apple. “La forma en que Steve nos enseñó a prestar atención a cada detalle, cada experiencia y cada persona sigue guiando nuestro trabajo hasta el día de hoy. Le estaremos eternamente agradecidos”, resaltó.

The way Steve taught us to care about every detail, every experience, every person, still guides our work today. Forever grateful. — John Ternus (@johnternus) October 5, 2026

Una actitud que le quizás le servirá mucho a futuro, con el gigante tecnológico enfrentando nuevos desafíos en la carrera por la inteligencia artificial, problemas de suministros por el ‘apocalipsis RAM’ y desafíos en su cadena de suministros por las guerras, económicas y por las armas, iniciadas por el actual gobierno de Donald Trump.