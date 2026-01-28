La comunidad de LLinque, en la región Apurímac, accedió por primera vez a televisión satelital gratuita y estable, gracias a una intervención técnica del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Lima (CIP Lima), que busca reducir la brecha informativa en zonas rurales de difícil acceso.

Ubicada a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, en el distrito de Toraya, provincia de Aymaraes, LLinque carecía de señal televisiva y acceso regular a información. La iniciativa permitió dotar a la comunidad de una señal nacional sin necesidad de internet ni pagos mensuales, marcando un hito en el acceso a contenidos públicos en el denominado “Perú profundo”.

El impacto se hizo visible cuando los pobladores pudieron seguir, por primera vez, un evento deportivo en señal abierta, como la transmisión descentralizada de “La Noche Crema 2026” a través de TV Perú, con inclusión de intérpretes de lenguas originarias y lenguaje de señas.

La intervención incluyó la instalación de 50 kits satelitales Smart DTH, bajo el estándar DVB-NIP, que hoy benefician a igual número de hogares, los cuales acceden a 12 canales culturales, educativos, informativos y de salud en alta definición desde televisores y dispositivos móviles.

Como siguiente paso, el CIP Lima impulsa el proyecto “Conectemos a Toraya”, que busca ampliar la cobertura a unas 800 viviendas, además de escuelas y centros de salud, y evalúa un convenio con el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú para extender la señal y promover contenidos adaptados a las realidades locales.