Tras siete años de espera, “Ace Combat” tiene un regreso con “Wings of Theve”, el decimoctavo juego en la franquicia de simulación de vuelo de combate, aunque el noveno en la serie principal de la saga y tomando el número 8 en el título. Y qué regreso ha sido, trayendo aquellas características por las que se conoce a la serie como frenético combate aéreo y acción desenfrenada, pero elevándolas hasta la estratósfera.

Tengo que confesar de que soy casi un novato en “Ace Combat” y solo me subí al bote - o, más apropiadamente, al avión en este caso - durante “Ace Combat 7: Skies Unknown”, la entrega de 2019 alabada por revitalizar lo que se consideraba una moribunda franquicia. Tampoco soy muy aficionado a lo que quizás desdeñosamente calificaba “juegos de navecitas”, con mis experiencias de este tipo en títulos como “Star Fox”, “Microsoft Flight Simulator” y los vehículos aéreos en juegos como “Battlefield” (que usualmente chocaba inmediatamente). Pero después de la aventura que fue “Ace Combat 7” mis expectativas para su sucesor estaban altas y afortunadamente no salí decepcionado.

Pero demos algo de contexto. La historia de “Ace Combat 8: Wings of Theve” está ambientada en el planeta Strangereal, un mundo paralelo al nuestro plagado de manera similar por una continua historia de conflictos, aunque con países y continentes distintos a los que conocemos. La última de estas guerras, y la razón del juego, es la invasión por la nación de Sotoa, una confederación de pueblos nómades con cierto sabor al Medio Oriente, a la Federación de Usea Central (FCU), un ente que parece inspirado en la Unión Europea.

El elevador espacial de "Ace Combat 7" vuelve a aparecer en la secuela. / Juan Luis Del Campo

Como otros juegos de la franquicia, el jugador toma control de Rex, un piloto sin nombre ni rostro propio que sirve como avatar para sus fantasías bélicas. Rex y el mecánico Jenkins comienzan varados tras una batalla, aunque pronto son rescatados por el Endurance, el aparente último portaaviones de la armada del FCU y la esperanza para retomar la capital Theve.

Este encuentro afortunado y la falta de personal pone a Rex a ser copiloto de Cope, también conocido como The Wings of Theve (las Alas de Theve), un supuestamente legendario piloto que sirve como símbolo de esperanza para los remanentes del FCU, pero que pronto se revela como un artilugio propagandístico utilizado para mantener la flama de la resistencia, un rol al que tendrás que reemplazar tras una desastrosa misión al inicio del juego en la campaña para retomar el control de tu patria.

De esta relativamente simple premisa se desarrolla el resto del juego, tocando temas como el poder de las propagandas y los ‘fake news’, la nacionalidad (y la relevancia de las fronteras), las consecuencias del cambio climático y los conflictos modernos impulsados por guerras sin sentido, en una historia sorprendentemente atrapante.

Parte de esto se debe a la presentación, y Bandai Namco no ha escatimado recursos para hacer de este el mejor presentado juego de la franquicia Ace Combat, dejando de lado los perros .jpeg que causaron memes en “Ace Combat 7” para crear escenas ligeramente interactivas que no parecerían fuera de lugar en un moderno “Call of Duty”.

Los desarrolladores de "Ace Combat 8: Wings of Theve" se han esforzado para contar una historia atrapante. / Juan Luis Del Campo

Jugabilidad

Una buena historia no hace un buen videojuego - para eso tenemos las series y películas - y la jugabilidad se hace particularmente importante para juegos como “Ace Combat 8”, donde afortunadamente (nuevamente) no se queda atrás.

Si bien “Wings of Theve” entra dentro del género de simulación de vuelo de combate, este no imita puntillosamente los funcionamientos de un jet como lo hace un juego como “Microsoft Flight Simulator”. En cambio, simplifica enormemente los controles de los aviones aunque manteniendo algunos elementos realistas, con las naves experimentando de manera bastante convincente los efectos de la inercia, gravedad y otras leyes que nos restringen al resto de los mortales.

Esto se siente particularmente si eliges el estilo de vuelo/control Experto, en el que el joystick no controla la dirección del avión, sino la inclinación de las alas, requiriendo un mayor conocimiento del movimiento de estos vehículos para andar en la dirección correcta, pero también proporcionando más libertad a la hora de dirigir el jet, algo que será imprescindible en las cada vez más difíciles misiones que presenta la historia.

"Ace Combat 8: Wings of Theve" mantiene el combate frenético de sus predecesores. / Juan Luis Del Campo

Y estas también muestran una robusta variedad, no limitándose solo al combate aéreo cercano entre aviones de caza, sino también incluyendo misiones con diversos objetivos como el bombardeo de una base enemiga, el detener un enorme acorazado terrestre y el volar a ras del suelo para evitar detección de radares enemigos.

Esta variedad también se extiende al número de jets disponibles, con el juego contando con un catálogo variado en el que se mezclan una serie de aviones reales con otros fantásticos de la propia cosecha de los desarrolladores. Todos son interesantes, con diferentes capacidades, especialidades - combate aéreo o bombarderos especializados contra objetivos terrestres - y diseños detallados hasta el mínimo detalle, que felizmente se sienten diferentes del uno al otro.

"Ace Combat 8: Wings of Theve" cuenta con un amplio catálogo de aviones reales y ficticios, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. / Juan Luis Del Campo

Multijugador

Si hay un único aspecto en el que “Ace Combat 8: Wings of Theve” no me ha complacido del todo es en su modo multijugador titulado “Ace Combat Online”, que si bien presenta potencial, a mi parecer necesitaba un poco más de tiempo en el horno.

La premisa en sí es genial, permitiendo a jugadores de todo el mundo cooperar o competir en mapas sacados de la larga historia de la franquicia, pero su ejecución deja algo que desear. En primer lugar, al momento en que lo probé solo están disponibles dos modos: Asalto cooperativo (Co-op Assault) y Guerra cooperativa (Co-op Warfare), parecidos en el que ambos ponen a dos equipos de cuatro jugadores que buscan destruir con mayor eficiencia una serie de blancos controlados por la computadora, y en el segundo caso también a tus oponentes humanos. Estos dos modos no solo son algo repetitivos, sino que dejan de lado a aquellos que prefieren prescindir de los aspectos competitivos, ya que siempre te enfrentarás a otro equipo.

El lobby del modo multijugador, "Ace Combat Online", te permite ver a los avatares de otros jugadores. / Juan Luis Del Campo

Peor aún, estos modos muestran una clara diferencia entre los veteranos y los novatos, y no solo hablo de la inevitable brecha de habilidad. Y es que como está diseñado el modo multiplayer el nivel de tu avión - que subes comprando objetos que consigues dependiendo de tu desempeño - influye enormemente en tus capacidades de destrucción, con un avión con capacidades de bombardero pudiendo destruir en un segundo lo que a otro le costaría cinco o diez. Es una brecha enorme que puede desalentar a aquellos jugadores que quieren incursionar al modo multijugador.

Afortunadamente para los jugadores que no les gusta batallar contra otros humanos, Bandai Namco también ha anunciado enteramente modos cooperativos titulados Scramble y Emergency Sortie, este último particularmente interesante porque te permitirá batallar con alguna de las superarmas de otros juegos de la franquicia. Desafortunadamente, tengo entendido que estos son eventos limitados, por lo que no siempre estarán disponibles.

El navegar por el modo multijugador también es un proceso engorroso. Explorar la base es fácil y hasta divertido, con la ventaja de que te permite observar los avatares de otros jugadores, comunicarte con ellos e incluso ver sus partidas. Sin embargo, el proceso para adquirir un avión, mejorarlo o incluso cambiar de ropa parece inusualmente engorroso, oculto detrás de diferentes menús, monedas virtuales e incluso dinero real que a primera, segunda y tercera vista podrían confundir a un nuevo usuario.

Son problemas importantes, que Bandai Namco deberá solucionar si es que quiere que este modo multijugador sobreviva más que el estreno de “Wings of Theve” y se establezca como merece a partir de su título “Ace Combat Online”.

Conclusión

Pese a lo que considero problemas notables con su modo multijugador, “Ace Combat 8: Wings of Theve” sale de su nicho de los simuladores de combate aéreo para posicionarse cerca del tope de los videojuegos lanzados este año, algo particularmente loable tomando en cuenta la calidad de los títulos lanzados este 2026. Es un juego que recomiendo incluso si no estás particularmente interesado en los juegos de aviones, una experiencia única que no olvidarás pronto.

“Ace Combat 8: Wings of Theve” está disponible en PlayStation 5, Windows, y Xbox Series X/S desde el 2 de octubre.