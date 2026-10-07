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"Ace Combat 8: Wings of Theve" es el primer título de la franquicia en 7 años.
"Ace Combat 8: Wings of Theve" es el primer título de la franquicia en 7 años.
/ Juan Luis Del Campo
Por Juan Luis Del Campo

Tras siete años de espera, “Ace Combat” tiene un regreso con “Wings of Theve”, el decimoctavo juego en la franquicia de simulación de vuelo de combate, aunque el noveno en la serie principal de la saga y tomando el número 8 en el título. Y qué regreso ha sido, trayendo aquellas características por las que se conoce a la serie como frenético combate aéreo y acción desenfrenada, pero elevándolas hasta la estratósfera.

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