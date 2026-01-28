Acercarse a la Fontana di Trevi será de pago desde el lunes y tendrá cercado desmontable

Escuchar
Por Agencia EFE

Ver de cerca la monumental Fontana de Trevi, la fuente más famosa de Roma, será de pago desde el próximo lunes y, para ello, las autoridades han ideado un sistema de cercado discreto y desmontable que permitirá organizar las filas de turistas.

