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Resumen

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El avance de la medicina y la edición genética puede modificar la forma en la que evolucione la especie humana.
El avance de la medicina y la edición genética puede modificar la forma en la que evolucione la especie humana.
/ Unsplash
Por BBC News Mundo

¿Seguimos evolucionando los seres humanos? ¿Podrían las futuras generaciones ser más pequeñas o más altas, tener características diferentes o incluso estar diseñadas genéticamente según especificaciones concretas?

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