Estados Unidos podría dar un giro en el tratamiento de la vista para millones de personas. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de dicho país ha aprobado el uso de unas gotas que mejorarían la visión de aquellos que tienen presbicia, y sin necesidad de usar lentes.

Se llaman VIZZ y está compuesta por un principio activo llamado aceclidina, y es producido por la farmacéutica LENZ.

Según informe de Hipertextual, no es la primera gota para el tratamiento de la presbicia, pero sí las que producen menos efectos secundarios, ya que lo principal es no afectar el músculo del ojo.

Y es que la presbicia es un problema que se produce con el envejecimiento del ojo. El cristalino, que viene a ser nuestro lente ocular, tiende a engrosarse y a generar que tengamos una visión borrosa.

Además del uso inevitable de lentes, también se suele recomendar el uso de ciertas gotas que producen cambios en el ojo, y se las recomienda en niveles iniciales

Lo que hace esta nueva gota aprobada en Estados Unidos, según el informe, es mejorar la visión a través del encogimiento de la pupila, pero lo hacen de forma suave, sin dañar los músculos oculares. Pero también se debe tomar en cuenta que su efecto dura 10 horas.



