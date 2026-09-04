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Resumen

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Tesla, empresa de Elon Musk, no habría cumplido con normativa para el funcionamiento de su Cybercab. (Foto: AFP / europapress)
Tesla, empresa de Elon Musk, no habría cumplido con normativa para el funcionamiento de su Cybercab. (Foto: AFP / europapress)
Por Agencia AFP

La agencia federal de seguridad vial de Estados Unidos (NHTSA) abrió el viernes una investigación sobre el Cybercab, vehículo sin volante ni pedales del fabricante estadounidense Tesla, destinado a servicios de taxi sin conductor, que acaba de entrar en servicio comercial en Austin (Texas).

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