La agencia federal de seguridad vial de Estados Unidos (NHTSA) abrió el viernes una investigación sobre el Cybercab, vehículo sin volante ni pedales del fabricante estadounidense Tesla, destinado a servicios de taxi sin conductor, que acaba de entrar en servicio comercial en Austin (Texas).

Esta auditoría tiene como objetivo determinar “el proceso y los datos técnicos en los que Tesla se basó para certificar el Cybercab y los problemas inherentes”, según un comunicado publicado en la página web del regulador.

La normativa federal exige actualmente la presencia de un volante y de pedales para cualquier explotación comercial vehicular, salvo exención, pero Tesla no ha solicitado ninguna.

El anuncio, el jueves por la noche, se produjo horas después de que la empresa comenzara a desplegar comercialmente el Cybercab tras un evento de lanzamiento.

Antes del lanzamiento se vieron una fila de vehículos Cybercab circulando por las calles. (Foto: AFP)

Como se conoce, el vehículo no cuenta con pedales ni volante y está especialmente diseñado para servicios de taxi sin conductor. (Foto: AFP) / RONALDO SCHEMIDT

Tesla ha promocionado la seguridad del vehículo y su facilidad de uso para personas con discapacidad, y afirmó que el Cybercab está “democratizando el transporte limpio para todos”.

En Estados Unidos, los fabricantes de automóviles certifican por sí mismos que sus vehículos cumplen las normas federales.

Tesla notificó a la agencia que había certificado que el Cybercab cumplía todas las normas aplicables y que planeaba ampliar el despliegue a más vehículos y más ubicaciones.

Tesla comenzó a ofrecer servicio sin conductor en Austin el año pasado utilizando SUVs Model Y, y se expandió a ciudades de Texas, Florida y California.

Las normativas estatales obligan a muchos de esos vehículos a llevar un supervisor humano capaz de hacerse cargo de la conducción.

Tesla había registrado 314 robotaxis en Texas hasta el miércoles, incluidos 45 Cybercabs, según FSD Database, con base en datos del Departamento de Vehículos Motorizados de Texas.

Waymo, la filial de vehículos autónomos de Alphabet, empresa matriz de Google, ofrece sus servicios en once ciudades estadounidenses.