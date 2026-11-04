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Resumen

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Netflix cuenta con una nueva herramienta de inteligencia artificial paara sus usuarios. (Foto: europapress.com)
Netflix cuenta con una nueva herramienta de inteligencia artificial paara sus usuarios. (Foto: europapress.com)
Por Agencia Europa Press

Netflix ha introducido una nueva experiencia para descubrir contenido impulsada por inteligencia artificial (IA) que aprende en tiempo real de las preferencias temáticas que indican los usuarios sobre lo que les apetece ver en un momento dado.

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