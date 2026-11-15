Con la llegada del verano, más aún uno inusualmente intenso causado por un fuerte fenómeno El Niño, combatir las altas temperaturas ha dejado de ser una cuestión de comodidad para pasar a ser una lucha por la supervivencia. Para muchos, su método ha tomado la forma de un aire acondicionado con décadas en el país, aunque no tan popular como el más humilde ventilador.

En un intento por cerrar esta brecha de conocimientos, El Comercio conversó con Sang Uk Jeong, director de Producto de la categoría de Aire Acondicionado de LG Electronics Perú, quien nos dio algunos consejos para utilizar estos dispositivos de la manera más eficiente, ahorradora y segura, extendiendo su vida útil por muchos años y la de nuestra billetera al reducir su consumo de energía.

1. Invierte en Inverter

Para Sang Uk Jeong, la primera gran decisión es la elección de un equipo con tecnología eficiente, algo que mencionamos en un reciente artículo, pero que vale la pena ahondar.

En el mercado residencial existen, principalmente, dos categorías: los modelos convencionales on-off y los que incorporan tecnología Inverter, diferenciados en el funcionamiento del compresor, el llamado ‘corazón’ de una unidad de aire acondicionado, y el componente encargado de comprimir el refrigerante y ponerlo en circulación dentro del ciclo de refrigeración.

Un mantenimiento rutinario de las unidades de aire acondicionado garantizarán una mayor vida útil. (Foto de Jérôme Chabanne / Hans Lucas vía AFP) / JEROME CHABANNE

En un equipo convencional de tecnología on-off, el compresor se mantiene a una velocidad constante, mientras que regula la temperatura mediante ciclos de encendido y apagado. Es decir, cuando determina que ha llegado a la temperatura ideal, el equipo se apaga, y cuando sube la temperatura, vuelve a prenderse, un ciclo costoso energéticamente hablando.

En cambio, en los equipos Inverter el compresor puede regular su velocidad de acuerdo con la necesidad de enfriamiento del ambiente. Es decir, cuando la habitación está caliente, trabaja con mayor intensidad y conforme alcanza la temperatura seleccionada, reduce su velocidad y adapta su funcionamiento para mantenerla.

“Conforme el ambiente se enfría, ya no necesita hacer el mismo esfuerzo y el compresor gira más lentamente. Eso es lo que permite reducir el consumo de electricidad”, señala Sang Uk Jeong. “En cambio, en la tecnología on-off, el compresor siempre va a estar girando a la misma velocidad, así que no va a haber el mismo ahorro de energía.”

2. La temperatura ideal

Hablando de ahorro de energía, uno de los errores más frecuentes en el uso del aire acondicionado es elegir temperaturas muy bajas, causando un mayor consumo de electricidad sin aumentar significativamente el confort de las personas.

“Como referencia general, una temperatura de confort puede situarse alrededor de los 23 grados, con una humedad relativa de entre 40% y 60%. Aunque naturalmente, esto puede variar según las preferencias y las necesidades de cada persona”, explica Kevin Redosado, docente de enseñanza e investigación del Departamento de Ingeniería Mecánica y de la Energía de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC).

Esta temperatura ideal es algo en lo que coincide Sang Uk Jeong, quien notó que el cuerpo humano se siente cómodo cuando está a 24 o 25 grados y con una humedad relativa del 50% al 60%.

3. Cómo preparar una habitación para enfriarla mejor

El rendimiento del aire acondicionado también depende de las condiciones del ambiente en el que funciona. Por eso, antes de encenderlo, conviene identificar las fuentes de calor que pueden dificultar su trabajo.

Jeong recomienda prestar atención, por ejemplo, a las ventanas que reciben directamente la luz del sol, donde colocar cortinas para reducir el ingreso de radiación solar puede ayudar a mantener la habitación más fresca. También es importante considerar los aparatos que generan calor, como computadoras y otros equipos electrónicos, así como la cantidad de personas que permanecen en el mismo espacio.

Bloquear fuentes de calor como la luz solar con cortinas ayudará a que el aire acondicionado trabaje con más eficiencia. (Foto: Pixabay)

“Todas esas fuentes de calor van a afectar el uso adecuado del aire acondicionado”, explica.

Otro hábito que afecta la eficiencia es abrir constantemente las puertas y ventanas mientras el aire acondicionado está funcionando. Esto permite que el aire caliente ingrese y obliga al equipo a trabajar más para recuperar la temperatura deseada.

Sin embargo, mantener una habitación completamente cerrada durante periodos prolongados tampoco es recomendable. El especialista advierte que debe existir una circulación adecuada del aire y que la eficiencia energética no debe conseguirse a costa de la ventilación y la salud de quienes ocupan el ambiente. Una muestra de esto es la costumbre de bloquear las rendijas de las puertas para evitar que se escape el aire frío.

“Que esté encerrado totalmente, incluso tapando esos huecos debajo de la puerta, sí ayudaría a mantener el ambiente más fresco y a ser más eficiente energéticamente. Pero siempre tenemos que tener cuidado con la circulación del aire. No solo por el tema de un incendio, sino también por el riesgo de asfixia o falta de oxígeno”, advierte Jeong.

4. ¿Conviene apagar el equipo cuando salimos de la habitación?

Una duda frecuente es si resulta más eficiente dejar el aire acondicionado encendido cuando uno se ausenta por unos minutos o apagarlo y volver a prenderlo al regresar.

Según Sang Uk Jeong, la respuesta depende de la tecnología del equipo. Los modelos más recientes incorporan compresores que permiten gestionar mejor los procesos de encendido y apagado, por lo que no requieren un gasto elevado de energía cada vez que vuelven a funcionar, de manera similar a como algunos automóviles modernos tienen motores que facilitan el arranque.

Por ello, su recomendación para los equipos modernos es apagarlos cuando se abandona la habitación y encenderlos nuevamente al regresar, incluso si la ausencia dura cinco o diez minutos.

5. Mantenimiento: ¿Qué puedo hacer yo y qué necesita un técnico?

El mantenimiento es fundamental para conservar el rendimiento del aire acondicionado. Una de las tareas más sencillas consiste en limpiar los filtros, un procedimiento que, según Jeong, puede realizar el propio usuario sin necesidad de contratar a un técnico.

“Es muy simple: se saca el filtro, se limpia, se puede soplar o mojar, se deja secar bien y se coloca de nuevo. No es necesario que tenga la ayuda de un experto”, explica.

En el caso de Lima, donde el uso residencial suele concentrarse en los meses de verano, aconseja realizar esta limpieza al comienzo de la temporada y repetirla dos o tres meses después, antes de dejar de utilizar el equipo durante el invierno. En otros lugares, donde el uso es más constante a lo largo del año, recomendó hacer la limpieza de filtro cada tres meses.

No obstante, limpiar los filtros no equivale a realizar un mantenimiento completo y el interior de los equipos cuenta con piezas que acumulan polvo y humedad durante su funcionamiento cuya limpieza requiere de equipo que solo cuentan técnicos especializados.

Un técnico coloca la unidad interior de aire acondicionado montada en la pared. Con el aumento de las temperaturas, el aire acondicionado se ha convertido en una opción más atractiva para combatir el calor. (Foto de Grégory Dziedzic / Hans Lucas vía AFP) / GREGORY DZIEDZIC

“El mantenimiento real que necesita un equipo es hacer una limpieza del serpentín de la unidad interior, donde está el evaporador, y de la unidad exterior, donde está el condensador. Este tipo de limpieza es muy difícil que la haga un usuario y requiere de una mano experta”, precisa.

La frecuencia nuevamente depende de la intensidad de uso. En viviendas donde el aire acondicionado funciona principalmente durante tres o cuatro meses al año, el mantenimiento profesional puede realizarse una vez al año, al inicio de la temporada de calor. En oficinas y establecimientos comerciales que mantienen los equipos encendidos durante todo el día y a lo largo del año, el especialista recomienda hacerlo cada tres meses.

6. ¿Qué pasa si no se realiza el mantenimiento?

Postergar la limpieza y el mantenimiento del aire acondicionado, sea por flojera o por no querer pagar a un técnico, puede tener consecuencias graves para la capacidad y vida útil del aire acondicionado.

“Cuando no se hace el mantenimiento, entre los serpentines se queda el polvo y también se forma moho por la humedad que se genera. Ahí es donde baja el rendimiento del equipo. Se vuelve menos eficiente y también puede causar corrosión en esos serpentines”, explica Sang Uk Jeong.

Este deterioro puede afectar a los intercambiadores de calor, fabricados con materiales como aluminio o cobre y, si la corrosión avanza, el aparato puede perder su capacidad de enfriamiento, consumiendo más energía de lo usual, y terminar necesitando una reparación.

Hay algunas señales que deben llamar la atención del usuario de que su equipo necesita atención, como un consumo eléctrico que aumenta sin una explicación evidente, ruidos inusuales, especialmente si provienen del ventilador, o a una pérdida repentina de la capacidad de enfriamiento.

Un buen mantenimiento también extenderá la vida útil del aire acondicionado, lo que nos evitará que tengamos que reemplazarlo prematuramente.

“Normalmente pensamos que la vida útil de un equipo es de cerca de diez años, o quizás un poquito más, dependiendo de qué tan buen mantenimiento se le haya dado”, considera Sang Uk Jeong. “Sin embargo, si nunca lo limpiamos ni le hacemos mantenimiento, su vida útil puede ser menor de cinco años.”