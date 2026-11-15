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Resumen

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Elegir una temperatura adecuada es clave para reducir su consumo de energía. Por ejemplo, el cuerpo humano está más cómodo entre los 24 y 25ºC, aunque entran aquí las preferencias del individuo.
Elegir una temperatura adecuada es clave para reducir su consumo de energía. Por ejemplo, el cuerpo humano está más cómodo entre los 24 y 25ºC, aunque entran aquí las preferencias del individuo.
/ u_ssfofehsaj/Pixabay
Por Juan Luis Del Campo

Con la llegada del verano, más aún uno inusualmente intenso causado por un fuerte fenómeno El Niño, combatir las altas temperaturas ha dejado de ser una cuestión de comodidad para pasar a ser una lucha por la supervivencia. Para muchos, su método ha tomado la forma de un aire acondicionado con décadas en el país, aunque no tan popular como el más humilde ventilador.

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