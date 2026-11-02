El Fenómeno El Niño está causando cambios catastróficos en el mundo y las costas peruanas, incluyendo una ola de calor que se ahondará mientras nos adentremos al verano. Ante la perspectiva de días con temperaturas de 35ºC en la capital y superiores en otras partes del país, el mantenerse fresco deja de ser una cuestión de comodidad para convertirse en una materia de supervivencia.

Es por eso que en esta nota discutiremos dos de los dispositivos de enfriamiento más comunes, los ventiladores y aires acondicionados, así como sus ventajas y usos más apropiados. También tips y recomendaciones de expertos sobre qué factores se debe tomar en cuenta a la hora de adquirir uno de estos aparatos.

¿Ventilador o aire acondicionado?

Aunque parece una pregunta simple, contestarla requiere de múltiples factores.

“La elección depende de lo que necesitemos y de las características del lugar donde vivimos”, indica Kevin Redosado, docente de enseñanza e investigación del Departamento de Ingeniería Mecánica y de la Energía de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC). “No se trata simplemente de decidir si vamos a comprar un ventilador o un aire acondicionado, sino de evaluar el ambiente, la temperatura, la humedad y la carga térmica que debemos disipar.”

La cuestión radica en la diferencia en el funcionamiento entre ambos aparatos. Los ventiladores funcionan impulsando aire sobre la piel, favoreciendo la transferencia de calor y la evaporación del sudor, pero estos no enfría una habitación. En cambio, el aire acondicionado extrae el calor de una habitación y lo expulsa al exterior.

Es una distinción importante, que pone al ventilador en desventaja no solo porque su capacidad de dar la sensación de refrescar se limita a quienes están expuestos al flujo del aire, sino que es más vulnerable a climáticas adversas, en las que no solo se debe contar la temperatura general del ambiente, sino factores como la humedad.

“La efectividad del ventilador también depende de la humedad relativa”, señala Redosado. “En Lima, por ejemplo, podemos sentir mucho bochorno incluso con temperaturas de entre 24 y 26 grados, porque la humedad dificulta que el sudor se evapore rápidamente, y ese es uno de los mecanismos que utiliza el cuerpo para disipar el calor.”

El aire acondicionado, en cambio, reduce la temperatura del ambiente y también puede retirar parte de la humedad. Sin embargo, tiene como desventaja frente al ventilador mayores dificultades de instalación, un alto costo inicial así como un consumo energético elevado, señala a El Comercio Sang Uk Jeong, director de Producto de la categoría de Aire Acondicionado de LG Electronics Perú.

“Si el calor es ocasional y el espacio es pequeño, un ventilador puede ser suficiente”, explica. “Para zonas con altas temperaturas o para quienes buscan confort permanente, el aire acondicionado es la mejor alternativa.”

Cabe señalar que existe una alternativa intermedia: el enfriador de aire. Estos equipos utilizan agua o hielo para refrescar el aire que expulsan, lo que puede generar una sensación térmica más agradable que un ventilador, pero su capacidad para enfriar habitaciones completas es limitada y, además, pueden incrementar la humedad ambiental.

¿Cómo elegir un buen ventilador y qué tipo me conviene?

Un ventilador de mesa. / StockSnap/Pixabay

Para Sang Uk Jeong, al elegir un ventilador uno tiene que evaluar cuestiones como el flujo de aire, la potencia eléctrica del aparato y el espacio que se desea cubrir. Otros factores a considerar son el nivel de ruido del dispositivo, la cantidad de velocidades disponibles y funciones como la oscilación, el temporizador o el control remoto.

Tipos de ventilador

De mesa o personal: dirige el aire hacia una persona. Es práctico para escritorios y espacios individuales.

De techo: mueve el aire en una superficie amplia, por lo que puede convenir para salas compartidas.

De torre: ocupa poco espacio y resulta útil en habitaciones reducidas.

También a veces entran en estas categorías los enfriadores de aire o nebulizadores, aparatos que combinan un ventilador con la dispersión de pequeñas gotas de agua para dar una sensación de frescura. Sin embargo, se advierte que su efectividad se reduce a un ambiente relativamente limitado y es menos efectivo si la humedad del lugar es alta.

¿Cómo elegir un aire acondicionado y qué tipo me conviene?

Unidades de aire acondicionado. / ElasticComputeFarm/Pixabay

Un comprador sagaz de aires acondicionados encontrará que el factor más importante a la hora de elegir uno son los BTU (British Thermal Units) por hora, medida que nos indica la capacidad de un aire acondicionado para extraer calor del ambiente.

Como referencia, una habitación de unos 15 metros cuadrados podría requerir un equipo de 9.000 BTU por hora. Sin embargo, la capacidad necesaria también depende de la cantidad de personas y las actividades que estén realizando - una oficina y un gimnasio generan diferentes cantidades de calor-, así como factores como la exposición al sol, el aislamiento del lugar y los aparatos que generan calor (computadoras, televisores, etc.).

Redosado estima que una persona aporta entre 100 y 130 vatios térmicos, equivalentes aproximadamente a 300 BTU por hora. Por ello, elegir un equipo requiere considerar la carga térmica total, no solo los metros cuadrados de la habitación.

Jeong también resalta la importancia de elegir correctamente un aire acondicionado, ya que un equipo con capacidad insuficiente tendrá que trabajar más de lo necesario, mientras que uno sobredimensionado podría funcionar de manera menos eficiente.

“La mejor solución no es necesariamente la que enfría más, sino aquella que ofrece el equilibrio adecuado entre confort, eficiencia energética y necesidades reales del usuario”, consideró. “Un equipo correctamente dimensionado permitirá disfrutar de un ambiente confortable con un consumo responsable de energía”, añadió Jeong.

Un factor importante es no confundir los BTU con los vatios eléctricos, que permiten conocer la potencia que consume el aparato.

“Hay que distinguir entre los BTU, que expresan la capacidad de refrigeración, y los vatios eléctricos que consume un aparato. Son magnitudes diferentes”, señala Redosado. Puede ocurrir entonces que un equipo con un alto BTU consuma menos vatios que uno más barato pero menos eficiente, una diferencia de costo que quizás la terminaremos pagando con creces con llegada del recibo de luz.

Uno de los mayores factores que ayuda a reducir el consumo energético de un aire acondicionado es que esta tenga tecnología Inverter, la cual ajusta automáticamente el funcionamiento del dispositivo según la necesidad de enfriamiento y mejorando el confort.

“Una vez que se alcanza la temperatura deseada, puede reducir su potencia y mantenerla sin tener que apagarse y encenderse continuamente”, explica Redosado. “Y aunque podría parecer que mantener el equipo funcionando todo el tiempo implica un mayor consumo, no necesariamente es así, ya que al reducir las variaciones de temperatura y regular el funcionamiento del compresor, el sistema Inverter puede consumir menos electricidad a largo plazo.”

Tipos de aire acondicionado y cómo elegir el que te conviene

Los equipos se diferencian por su diseño, capacidad y alcance. Entre las principales alternativas se encuentran:

Portátil: integra los componentes en una sola unidad y es una opción cuando no se puede realizar una instalación fija. Necesita una manguera para expulsar el calor al exterior.

Split de pared: cuenta con una unidad interior y otra exterior. Es una de las opciones más populares para los hogares por su eficiencia y desempeño.

Cassette: suele instalarse en el techo y se utiliza principalmente en oficinas y comercios.

Ductado: distribuye el aire mediante conductos y permite climatizar varios ambientes de manera uniforme.

Multi Split: conecta varias unidades interiores a una sola unidad exterior.

VRF: es una solución de climatización para edificios, hoteles y proyectos de mayor escala.