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Resumen

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Este verano se esperan temperaturas mayores a los 35ºC en Lima y el partes del Perú.
Este verano se esperan temperaturas mayores a los 35ºC en Lima y el partes del Perú.
/ Bruno/Pixabay
Por Juan Luis Del Campo

El Fenómeno El Niño está causando cambios catastróficos en el mundo y las costas peruanas, incluyendo una ola de calor que se ahondará mientras nos adentremos al verano. Ante la perspectiva de días con temperaturas de 35ºC en la capital y superiores en otras partes del país, el mantenerse fresco deja de ser una cuestión de comodidad para convertirse en una materia de supervivencia.

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