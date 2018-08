"Fue un error sacar a Aldo Corzo caminando tras el golpe que sufrió en la cabeza"

Aldo Corzo y Alejandro Hohberg chocaron violentamente sus cabezas al disputar un balón aéreo durante el clásico 'U' - Alianza Lima jugado el sábado 11 de agosto en el Estadio Nacional. La peor parte se la llevó el defensa crema, que quedó tendido en el campo de juego con los brazos y una de las piernas totalmente tensas.

Lo que vino después de esa escena fue todavía más impactante: Corzo intentó ponerse de pie en dos ocasiones, pero no lograba mantener el equilibrio. Uno de sus compañeros tuvo que acostarlo hasta que llegaron los médicos.

Finalmente, el jugador salió de la cancha, pero no lo hizo sobre una camilla. Para sorpresa de muchos, siguió tambaleándose hasta que dejó el campo. Esto, en opinión del médico deportivo Julio Grados fue un error.

El violento choque entre Aldo Corzo y Alejandro Hohberg se dio en el minuto 21 de juego.

Choque entre Aldo Corzo y Alejandro Hohberg.

Minutos después de este choque, Corzo reingresó y terminó de jugar el encuentro. Sin embargo, el domingo 12 de agosto fue internado en una clínica de Lima debido a que le hallaron un coágulo en la cabeza.



"Se le realizó una tomografía y presenta un coágulo en la región frontal de la cabeza. Se encuentra estable y quedará 2 días en observación. Esperamos su pronta recuperación", informó la 'U' en un mensaje en su cuenta oficial en Twitter.

--- "Fue un error sacarlo caminando" ---



"No hay que esperar una desgracia para cambiar ciertas cosas", dice el médico deportivo Julio Grados en diálogo con El Comercio. El experto subraya que con sus siguientes opiniones no busca criticar el trabajo de sus colegas, sino más bien generar mejoras.



Nunca debemos subestimar un golpe en la cabeza de esa magnitud y menos uno que genere los movimientos que vimos en Aldo Corzo, como tensión en brazos y piernas, y luego inestabilidad.

Julio Grados, especialista peruano en medicina deportiva.

"Incluso, aún si no se hubiesen presentado esos movimientos, los médicos debieron exagerar los cuidados y extremar las medidas para cubrir todas las posibilidades de riesgo", sostiene.



En ese sentido, Grados precisa que fue un error sacar a Aldo Corzo caminando. "No puedes parar al chico de inmediato. Tienes que obligar a que esté echado para que se calme y, así, poder evaluar su estado de conciencia, ver cómo están sus pupilas, etc.".



"Yo me acuerdo del caso de Antonio Puerta, del Sevilla, que se murió por paro cardíaco...

... A él (a Puerta) le dio un infarto en la cancha y el error más grande que cometieron los médicos fue sacarlo caminando. En el camarín, hizo paro y se murió... Tú no puedes arriesgar a un jugador con un golpe en cabeza o con un problema cardíaco a salir caminando de la cancha. Eso involucra gasto de energía, para eso está en la camilla".



"Si no me equivoco, tras el choque entre Corzo y Hohberg no ingresó ninguna camilla. ¿Por qué el árbitro del partido no las hizo ingresar?".



El doctor Julio Grados también posteó en su muro de Facebook los siguientes comentarios sobre la atención médica que recibió Corzo:

(Captura de pantalla) Agencias

--- Coágulo en la cabeza ---



¿El cuágulo que presenta Aldo Corzo en la cabeza se debe a que siguió jugando tras el golpe?



"No. Tampoco hay que exagerar. El coágulo es producto del golpe. Lo que sí hay que reconocer es que este pudo aumentar su tamaño debido al esfuerzo físico".



Grados también subraya lo siguiente: "Durante los partidos, los futbolistas están a 200 revoluciones por minuto, así que no miden las consecuencias de un golpe en la cabeza. Es ahí donde el médico se debe imponer sobre el jugador e incluso sobre el entrenador... Una vida es muy valiosa como para arriesgarla en un partido de fútbol".



DATO

Aldo Corzo nació el 20 de mayo de 1989. Su puesto como futbolista es el de lateral derecho. Integró la selección de Perú que disputó el Mundial de Rusia 2018.

