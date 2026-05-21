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Este estudio confirma por primera vezasociaciones entre el consumo de colorantes alimentarios y un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y de cáncer; y entre el consumo de conservantes y el riesgo de hipertensión y enfermedades cardiovasculares.
Este estudio confirma por primera vezasociaciones entre el consumo de colorantes alimentarios y un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y de cáncer; y entre el consumo de conservantes y el riesgo de hipertensión y enfermedades cardiovasculares.
/ kp yamu Jayanath/Pixabay
Por Agencia AFP

Consumir alimentos con algunos colorantes o conservantes está asociado a un mayor riesgo de cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares e hipertensión, según se desprende de tres estudios franceses publicados este jueves, que aportan más datos sobre los efectos de la comida ultraprocesada.

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