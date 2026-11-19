Un aficionado a los videojuegos decidió alquilar una habitación de hotel durante una semana para disfrutar del esperado lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6) sin interrupciones. Sin embargo, su decisión despertó las sospechas de su esposa, quien llegó a pensar que podría estar siéndole infiel.

La historia fue compartida por el propio jugador en Reddit, en la comunidad GTA6unmoderated, bajo el título: “Alquilé una habitación de hotel por una semana para que nadie me moleste”, según informó el portal Vice. La publicación estaba acompañada de una fotografía en la que aparecía sonriente frente a un televisor con una imagen del videojuego.

“Mi esposa piensa que estoy loco o que le soy infiel”, aseguró el hombre, cuya historia no tardó en viralizarse y provocar numerosas reacciones en las redes sociales.

Algunos usuarios tomaron con humor su decisión, mientras que otros celebraron su entusiasmo por el videojuego. Uno de los comentarios incluso bromeó con que el hombre había conseguido reservar una habitación de hotel para jugar GTA 6 antes de que el título llegara al mercado.

La historia coincide con el lanzamiento mundial, este jueves 19 de noviembre, de GTA 6, uno de los videojuegos más esperados de los últimos años. Desarrollado por Rockstar Games, el título llega a PlayStation 5 y Xbox Series X|S después de 13 años desde la aparición de su predecesor, GTA 5.