La revolución que muchos temían parece tener fecha. Según documentos internos filtrados y obtenidos por The New York Times, Amazon planea sustituir a los 600.000 nuevos trabajadores que necesitaría de aquí a 2033 por robots. No es un escenario hipotético: el cambio ya comenzó, y podría transformar para siempre el trabajo humano en la era de la automatización.

El plan, descrito como una “optimización de operaciones logísticas”, busca automatizar el 75% de los procesos de la compañía. La meta no es solo mejorar la eficiencia, sino ahorrar: entre 2025 y 2027, Amazon proyecta reducir costos por 12.600 millones de dólares gracias a la automatización, cuyo desarrollo costará unos 10.000 millones.

En cifras humanas, esto significa menos contrataciones. Aunque la empresa ha triplicado su plantilla en Estados Unidos desde 2018 —llegando a casi 1,2 millones de empleados—, su equipo de robótica estima que podrá evitar contratar a más de 160.000 personas para 2027. Cada robot, según los cálculos internos, permite ahorrar hasta 30 centavos por producto distribuido.

Amazon ha diversificado su flota de robots hasta formar un ecosistema de máquinas especializadas. / Amazon

El movimiento no obedece a una crisis de ingresos. Todo lo contrario. Los documentos filtrados revelan que Amazon espera duplicar sus ventas para 2033. Pero esa expansión no vendrá acompañada de más empleo humano, sino de una nueva infraestructura basada en máquinas que asumen las tareas más físicas y repetitivas.

El laboratorio de este futuro ya existe. En Shreveport, Luisiana, un almacén modelo opera con mil robots y un 25% menos de trabajadores que un centro tradicional. Allí, los brazos mecánicos mueven paquetes con una precisión constante mientras los humanos supervisan, reparan y programan. Amazon planea replicar este esquema en 40 nuevas instalaciones antes de 2027.

El patrón se repite en otros centros. En Stone Mountain, Georgia, la modernización robótica podría eliminar hasta 1.200 puestos. Cada almacén automatizado representa un paso hacia la visión de una empresa que funcione con menos personas, pero más algoritmos, sensores y máquinas colaborativas.

Los directivos de Amazon aseguran que los documentos filtrados “no reflejan la estrategia actual de contrataciones”. Sin embargo, los datos y la tendencia son claros: los nuevos almacenes incorporan diez veces más robots que los construidos hace apenas una década.

El debate que se abre es profundo. ¿Qué lugar ocupará el ser humano en este ecosistema? En la práctica, los empleados que permanezcan pasarán a desempeñar tareas técnicas —como el mantenimiento o la programación de robots—, lo que podría dejar fuera a miles de trabajadores con menos formación digital.