AnimeFLV es un sitio web que transmite un importante catálogo de animes de forma gratuita en Latinoamérica. Sin embargo, este no ha estado excento de polémicas, pues el portal es acusado de inflingir los derechos de autor, así como de ser un sitio peligroso.

Tras conocerse la resolución emitida por Indecopi, donde ordena a los proveedores de servicios de internet bloquear distintas páginas que atentan contra los derechos de autor en el país, repasamos parte de la historia de AnimeFLV, sitio web que está incluido en la lista de la entidad pública.

A lo largo de su existencia, la plataforma digital ha intentado ser un referente para compartir la cultura asiática, por ello ha alojado en su sitio web los episodios de animes como ‘Shingeki no Kyojin’, ‘Dororo’, ‘Pokemon Sun & Moon’, entre otros. No se conoce su fecha de lanzamiento, ni a sus creadores, pero cuenta con más de 10 años entre nosotros.

El sitio web funciona debido a que los estrenos de los animes en Japón prácticamente están en su catálogo al siguiente día, subtitulados y en HD. Al contrario de CrunchyRoll, servicio de streaming de anime, AnimeFLV no tiene que esperar a que salga la versión para todo el mundo.

Para lograr esto, los subtítulos son realizados por fans de estos animes, quienes saben japonés. Por ello, no necesitan invertir en subtituladores profesionales, para tener el episodio del anime del momento casi al instante.

¿Por qué el término FLV?

AnimeFLV se hizo popular entre 2008 y 2010 cuando los vídeos en línea no superaban la calidad de 480p. El formato más popular en ese momento era el formato ‘FLV’ y, como cada episodio podía pesar hasta 16MB, era muy rápido al reproducir.

Cabe recalcar que por esos años la banda ancha era casi nula en toda Latinoamérica. Descargar 16 MB podía demorar mucho, incluso más de lo que duraba el capítulo en algunos planes de internet. Por este motivo, era muy importante el tamaño del archivo.

Las polémicas de AnimeFLV

En 2019, el sitio web aseguró que ya no iban a transmitir contenido de forma ilegal, según recogió IGN. Por este motivo, no podrían emitir episodios de animes apenas se estrenaban, sino que esperarían a que salieran para todo el mundo, como lo hacen otros servicios de streaming. Pese a que pusieron un post en Facebook en su momento, finalmente no terminaron “formalizándose” y siguieron trabajando de la misma manera.

En agosto de 2020, Google Chrome empezó a indicar que el sitio web era considerado peligroso, según recogió IGN. “Se estuvo reportando en redes sociales y diversos sitios de anime que al intentar ingresar a AnimeFLV usando Chrome, aparecía un mensaje de Google que indicaba que el sitio web al que intentábamos acceder es engañoso”, señaló el portal en aquel año.

El mensaje que mostraba Google era: “Es posible que los atacantes que se encuentren en animeflv.net intenten engañarte para que realices una acción peligrosa, como instalar software o revelar tu información personal (por ejemplo contraseñas, números de teléfono o tarjetas de crédito)”. Sin embargo, tras el pasar de las horas, este dejó de aparecer. El problema, según se indicó, era el reproductor que utilizaba AnimeFLV y que ocasionaba que los antivirus bloquearan el acceso.

Por otra parte, en enero de 2021, el streamer Ibai Llanos se vio envuelto en una polémica tras publicar una foto donde supuestamente estaba viendo el anime Attack on Titan (Shingeki no Kyojin). El problema fue que aparecía el sello de agua de AnimeFLV en la pantalla, por lo que los usuarios empezaron a criticarlo por redes sociales.

“Evidentemente, yo pago Netflix y es ahí donde veo Shingeki no Kyojin. Yo no sé nada de anime y solo veo Shingeki. Llevo pagando Netflix 4 años… ¿cómo no voy pagar Netflix si he grabado una cosa con ellos? ¿Cómo voy a ver anime pirata si ni sé qué es AnimeFLV? ¿Tú te crees que viviendo en una mansión de 17.000 metros cuadrados, con el Santiago Bernabéu debajo, me voy a ahorrar dos euros de Netflix cuando he trabajado con ellos?”, señaló Llanos, de modo irónico, en un video tras la polémica.

Los miles de AnimeFLV y por qué se mantiene vivo

Al igual que lo ocurre con Cuevana, este sitio web ha sido replicado con muchos nombres y dominios de internet diferente. Esto lo hacen para seguir funcionando, pese a que tienden a enfrentar demandas cada cierto tiempo. Asimismo, algunas direcciones web ni siquiera son para permitir que los usuarios vean contenido, sino simplemente para tratar de que ingresen a un link no seguro.

Por otra parte, al no almacenar el contenido en su página web, sino redireccionarla de terceros, técnicamente no están violando los derechos de autor. Es decir, AnimeFLV funge de un catálogo, pero no tiene el contenido dentro, pues tan solo inserta el reproductor de otra página web, ajena a la de ellos. De esta manera, suelen evadir las demandas al culpar a ese tercero que sí alberga el contenido.