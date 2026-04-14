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/ Pixabay
Por Agencia EFE

Investigaciones arqueológicas y genéticas han revelado que el concepto de familia en las civilizaciones antiguas iba más allá del parentesco, al encontrar personas sin relación de sangre ni vínculos biológicos compartiendo los mismos espacios funerarios.

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