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Algunos usuarios han reportado que YouTube muestra anuncios más largos en televisores conectados, que deben reproducirse completos antes de continuar el video.
Algunos usuarios han reportado que YouTube muestra anuncios más largos en televisores conectados, que deben reproducirse completos antes de continuar el video.
Por Agencia Europa Press

YouTube ha mostrado a algunos usuarios anuncios con una duración de hasta 90 segundos que no pueden saltarse, que por el momento no tienen encaje en sus propias políticas.

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