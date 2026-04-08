YouTube ha mostrado a algunos usuarios anuncios con una duración de hasta 90 segundos que no pueden saltarse, que por el momento no tienen encaje en sus propias políticas.

Algunos usuarios han compartido su experiencia reciente con YouTube y la publicidad que este servicio de ‘streaming’ muestra en el plan gratuito, en el que, según las políticas de la propia compañía, los anuncios que se muestran alcanzan una duración de hasta 30 segundos.

De hecho, a principios de marzo, Google anunció nuevos formatos optimizados con inteligencia artificial, entre los que se incluía que para televisores, estos contenidos publicitarios tendrían una duración de 30 segundos sin posibilidad de omitirlos. Y su aplicación era global.

Pese a ello, algunos usuarios han compartido en Reddit que YouTube para televisores conectados les ha mostrado anuncios de hasta 90 segundos que había que ver íntegramente para poder seguir reproduciendo el vídeo.

Esta nueva duración no parece que haya llegado a los móviles ni a la versión de escritorio del servicio de vídeo en ‘streaming’, pero tampoco tiene un comentario oficial por parte de Google, por lo que puede tratarse de un error o de una prueba.