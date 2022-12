¿Significa que ya no podré sintonizar mis programas preferidos? ¿Mi televisor ya no funcionará? ¿En qué consiste? Para Lima y Callao, solo se debería continuar con la señal analógica hasta el último trimestre del 2022 (plazo máximo), pero todo parece indicar que aun no estamos preparados para este cambio.

Michelle Szejer, presidenta de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), señaló a El Comercio que la población peruana aún no conoce este proceso y lo que es la TDT, por lo que se debería cambiar el plazo, en respuesta a la resolución ministerial (RM) N° 1092-2022-MTC/01.03, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que propone más modificaciones al Plan Maestro.

“La SNRTV ha presentado sus comentarios y sugerencias a la RM donde se señala que la situación, especialmente de comunicación a la ciudadanía sobre la TDT, no ha variado a lo largo de estos años y por tanto deben modificarse los plazos para el llamado apagón analógico”, dijo.

Según nos explica Szejer, hoy en día la mayoría de la población peruana continúa sin conocer de qué se trata la señal TDT, así como los cambios que implica. Esto fue corroborado con un estudio del 2019 que mostró que el 80% de Lima y Callao desconocía este tema, y otra evaluación de este año reveló que el 78.6% de la población no tiene conocimientos sobre la TDT. Por ello, la vocera de la SNRTV indicó que 8 de cada 10 personas sigue en la desinformación.

Por otro lado, la última resolución del MTC fue publicada el 21 de noviembre y planteaba 10 días hábiles para recibir sugerencias de la ciudadanía. El plazo ya se venció. Nos comunicamos con el MTC para conocer si se concretará algún cambio, pero hasta el cierre de este informe la respuesta continua pendiente. Vale señalar que en la última semana se han presentado varios cambios en el Ejecutivo y hasta el día de hoy no se nombra un nuevo titular del MTC.

¿Y cómo llega Lima para este cambio? “Existen varias zonas en las cuales no se captan bien las señales de TV; ya sea por la interferencia de los edificios porque se trate de zonas geográficas lejanas al Morro Solar, como lo es el Distrito de La Molina, por ejemplo. Otro ejemplo es San Juan de Lurigancho que posee una serie de obstáculos naturales como cerros y elevaciones que dificultan la recepción en todo el distrito”, detalló la representante de la SNRTV sobre algunas dificultades para el apagón analógico.

También consideró que es evidente que no se cumplió la comunicación con la gente “que resulta una condición indispensable para el éxito de la transición analógica a la digital”. Por ello, si no estás muy al tanto de esta situación, a continuación te informamos algunos conceptos para tener en cuenta.

El Decreto Supremo N.° 006-2020-MTC modificó la fecha del apagón analógico para el cuarto trimestre del 2022. Será progresivo y comenzará con Lima y Callao.

¿Qué es el apagón analógico?

El apagón analógico es el fin de las transmisiones en señal analógica de la televisión abierta. Actualmente se transmiten dos tipos de señales: analógica y digital (TDT), y la última será la única señal que recibiremos.

Michelle Szejer explicó que es importante este proceso porque implica un cambio tecnológico. “La televisión digital significa una mejor calidad de televisión para los ciudadanos que disfrutan de la televisión de señal abierta”, indicó.

¿Qué es la TDT?

La Televisión Digital Terrestre (TDT) es la transmisión en formato digital de la señal de televisión. Esta señal permite acceder a todos los ciudadanos a una señal de mejor calidad, de imagen y audio. Este formato reemplazará a la señal analógica, que representa, hoy en día, una señal de menor calidad.

UNA LARGA ESPERA

El Plan Maestro para implementar la TDT en el país se remonta al año 2010. Desde ese año se ha postergado el apagón analógico. La presidenta de la SNRTV consideró que la falta de comunicación ha sido el principal problema.

“En primer lugar, la falta de información de la ciudadanía respecto de la televisión digital y de qué televisores y/o equipos requerirá para poder conectarse a la TDT y, en segundo lugar, gran parte de los hogares peruanos no tienen los equipos ni la capacidad económica para acceder a dichos equipos”, comentó.

A esto se suma que la señal no llega a toda la capital. Por ello, indicó que en dichas zonas se necesita de la instalación de repetidores o gap fillers que ayuden a cubrir la totalidad; “sin embargo, no se cuenta aún con la regulación en torno a la instalación de estos repetidores”.

La mayoría de televisores que se venden en Perú cuentan con adaptador integrado, pero aun se venden algunos que no tienen esa tecnología. (Foto: GEC)

¿Cuáles son los televisores aptos?

Este es uno de los puntos más importantes. Si la señal analógica ya no se transmitirá, ¿quiere decir que mi viejo televisor dejará de servir? La respuesta es negativa. Hay otras alternativas.

“Los televisores aptos para la recepción de Televisión Digital Terrestre (TDT) son aquellos que poseen el standard ISBD-T incorporado o en su defecto, se debe adquirir decodificadores o sintonizadores digitales que sirvan para captar las señales de TDT”, explicó Szejer.

El problema está en encontrar esos televisores. Según la SNRTV, actualmente la mayoría de los televisores que se comercializan en el Perú cuentan con un decodificador incorporado, aunque todavía se comercializan televisores sin decodificador. Esto último implica un mayor gasto del consumidor.

Y la señal de cable...

Los hogares que cuentan con el servicio de cable no tendrán dificultad en recibir señal digital. Esto ya se encuentra dentro de sus planes que incluyen señales en HD. Sin embargo, también hay cifras en contra.

La SNRTV informó que se debe tomar en cuenta que a la fecha, de acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI,) en el IV Trimestre del año 2021, solo el 36,1% de los hogares del país accede al servicio de cable.