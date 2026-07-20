La llegada del ser humano a la Luna cumple este 20 de julio 57 años, un aniversario que recuerda uno de los mayores logros científicos y tecnológicos de la historia y el momento en que la humanidad consiguió pisar por primera vez un mundo distinto de la Tierra.

La misión Apolo 11 despegó el 16 de julio de 1969 con Neil Armstrong, Edwin “Buzz” Aldrin y Michael Collins. Cuatro días después, el módulo lunar Eagle aterrizó en el mar de la Tranquilidad. Armstrong descendió horas más tarde y se convirtió en el primer hombre en caminar sobre la superficie lunar, seguido por Aldrin, mientras Collins permanecía en órbita a bordo del módulo Columbia. El alunizaje dio vida a una de las frases más célebres de la historia: “Es un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad”, pronunciada por Armstrong al descender del módulo lunar. La tripulación regresó a la Tierra el 24 de julio.

El acontecimiento fue seguido por unos 650 millones de personas a través de la televisión y representó una victoria decisiva para Estados Unidos frente a la Unión Soviética en la carrera espacial de la Guerra Fría. También cumplió el objetivo planteado en 1961 por el presidente John F. Kennedy: llevar un hombre a la Luna y devolverlo sano y salvo antes de que terminara la década.

El astronauta Buzz Aldrin, piloto del módulo lunar, caminando sobre la superficie de la luna durante la actividad extravehicular (EVA) del Apolo 11, el 20 de julio de 1969. (Foto de NASA / AFP)

Armstrong y Aldrin permanecieron alrededor de dos horas y media fuera del módulo, recogieron cerca de 22 kilos de rocas y suelo lunar e instalaron instrumentos para estudiar la actividad sísmica y medir con láser la distancia entre la Tierra y la Luna. La misión también impulsó avances en computación, navegación, materiales y comunicaciones, además de demostrar que era posible organizar una operación científica de enorme complejidad a más de 380.000 kilómetros del planeta.

El programa Apolo llevó finalmente a doce astronautas a caminar sobre la Luna en seis misiones realizadas entre 1969 y 1972. Su legado volvió a cobrar fuerza en abril de 2026, cuando Artemis II completó el primer viaje tripulado alrededor del satélite en más de medio siglo. La NASA prevé ahora intentar un nuevo alunizaje con Artemis IV a comienzos de 2028, esta vez como parte de un proyecto que busca establecer una presencia humana duradera y preparar futuras expediciones a Marte.