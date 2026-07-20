Astronauta del Apolo 11 sobre la superficie lunar durante el histórico alunizaje del 20 de julio de 1969, observado desde la Tierra. Foto: Imagen generada con IA, ChatGPT
Astronauta del Apolo 11 sobre la superficie lunar durante el histórico alunizaje del 20 de julio de 1969, observado desde la Tierra. Foto: Imagen generada con IA, ChatGPT
Por Redacción EC

La llegada del ser humano a la Luna cumple este 20 de julio 57 años, un aniversario que recuerda uno de los mayores logros científicos y tecnológicos de la historia y el momento en que la humanidad consiguió pisar por primera vez un mundo distinto de la Tierra.

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