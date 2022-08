Apple ha amenazado con despedir a una de sus trabajadoras por da un consejo de ciberseguridad a una usuaria a través de un video de TikTok. Paris Campbell, ingeniera de hardware en la compañía, solo insinuó que su empleador era la empresa de la manzana, pero afirma recibió una llamada para que eliminara el video.

“Supuestamente, Apple amenaza con despedir a un empleado que publicó un video de TikTok con consejos básicos de seguridad del iPhone. La empleada, Paris Campbell, dice que le dijeron que violó la política de la empresa al identificarse como empleada de Apple y publicar sobre temas relacionados con Apple”, recoge The Verge.

La política de redes sociales de la empresa advierte de publicar información confidencial o de clientes y trabajadores. Sin embargo, no especifica hablar sobre tecnología en las diversas plataformas. Campbell realizó un consejo a otro video de TikTok, cuya creadora perdió su iPhone y luego recibió mensajes de cibercriminales. Estos aseguraron que venderían su información personal en el mercado negro si no removía el dispositivo de su Apple ID.

“No puedo decirte exactamente cómo sé esta información, pero puedo decirte que durante los últimos seis años he sido ingeniera de hardware certificada para cierta compañía a la que le gusta hablar sobre frutas. Tu teléfono en realidad es inútil para ellos, y tú eres la única persona que puede salvarlos, y te sugiero que no lo hagas”, dijo Campbell en su video-respuesta en TikTok.

Entre las primeras 24 horas, el video se convirtió viral y tuvo aproximadamente 5 millones de visualizaciones. Sin embargo, la ingeniera recibió una llamada de un gerente, exigiéndole que retire el TikTok o que enfrentaría las medidas disciplinarias de la compañía, incluyendo un posible despido. “Cuando preguntó qué pasaría si dejaba el video, dice que el gerente se retractó del comentario original y le dijo que se comunicaría con ella. Hasta ahora, no lo ha hecho”, añade el medio.

Campbell publicó un segundo video titulado “Ey, Apple, no me despidas”, en el cual confirmó que era una empleada de la empresa y dijo que estaba esperando saber si la iban a despedir. “En realidad, nunca me identifiqué como empleada de Apple hasta este video. Sin embargo, lo curioso es que, después de revisar las políticas de redes sociales... En ninguna parte dice que no puedo identificarme como empleado de Apple públicamente, solo que no debo hacerlo de una manera que haga quedar mal a la empresa”, indica la ingeniera.

Campbell también es una comediante de stand up desde 2011 y ya tenía un número grande de seguidores, de más de 400 mil en TikTok. Sin embargo, su popularidad en la plataforma no podría impedir que sea despedida. “El año pasado, Apple despidió a dos activistas de alto perfil por presuntamente compartir información confidencial. Pero Campbell dice que sus videos no contienen información que no esté disponible públicamente”, agrega el portal estadounidense.

“Creo que la respuesta de Apple contrasta directamente con la forma en que nos representamos a nosotros mismos como empresa en términos de decirle a la gente que piense diferente, innove y proponga soluciones creativas. No solo tengo todo este conocimiento de Apple porque trabajo para Apple. Llego a este conocimiento porque tengo una larga formación técnica e historia. Por eso me contrataron”, afirma Campbell, en entrevista para el sitio web.