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En esta foto ilustrativa, se observa el logotipo de Grok en un teléfono móvil junto a la página web que se muestra en la pantalla de una computadora en Bogotá el 12 de febrero de 2026. (Foto de Pablo VERA / AFP)
En esta foto ilustrativa, se observa el logotipo de Grok en un teléfono móvil junto a la página web que se muestra en la pantalla de una computadora en Bogotá el 12 de febrero de 2026. (Foto de Pablo VERA / AFP)
Por Agencia Europa Press

Apple ha revelado que sí actuó internamente frente a la ola de imágenes sexualizadas de mujeres y niños ocasionada por la herramienta de generación de imágenes de Grok, y que amenazó a la compañía de inteligencia artificial (IA) xAI con eliminar la aplicación de su asistente Grok de la App Store por “infringir sus directrices”.

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