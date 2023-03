Apple ha anunciado que la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) de 2023 se realizará a partir del 5 de junio. La compañía presentará varias novedades y se espera que lance sus visores de realidad mixta en este evento anual. Las charlas se realizarán desde el Apple Park en Cupertino, California.

“Apple anunció hoy que organizará su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) anual en un formato en línea del 5 al 9 de junio de 2023, con una oportunidad para que los desarrolladores y estudiantes celebren en persona en una experiencia especial en Apple Park el día de la inauguración”, señala la compañía en un comunicado.

Durante el evento se darán a conocer las novedades en los sistemas de Apple. “Gratis para todos los desarrolladores, el WWDC 23 destacará los últimos avances de iOS, iPadOS, macOS, watchOS y tvOS. Como parte del compromiso continuo de Apple de ayudar a los desarrolladores a crear aplicaciones innovadoras, el evento también les brindará acceso único a los ingenieros de Apple, así como información sobre nuevas tecnologías y herramientas para ayudarlos a realizar sus visiones”, agrega.

Los visores de realidad mixta de Apple

Se espera que la compañía lance este dispositivo durante la WWDC 2023. Según medios norteamericanos, Apple tiene planeado mostrar estos visores por esa fecha y aprovecharían el evento para ello. Si bien la empresa suele enfocarse más en funciones o aplicaciones en esta conferencia, también ha lanzado algunos gadgets o laptops con el paso de los años.

Con respecto a los visores de realidad mixta, el analista Ming Chi-Kuo dijo que no se lanzaría en estos meses y se retrasaría debido a “dificultades relacionadas con el software”. Asimismo, según Mark Gurman, el nombre inicial del dispositivo es Reality Pro y se conoce internamente como N301. Ambos coinciden en que se lanzaría en junio de este año. Su costo sería de aproximadamente US$3.000.

Por otra parte, The Financial Times ha asegurado que Tim Cook quiere que este dispositivo se lance sí o sí a mitad de año, pese a que los ingenieros indican que aún no están listos para lanzarse al mercado. El motivo sería que el equipo de operaciones de Apple quiere lanzar cuanto antes un modelo más grande, con el cual se pueda ver videos y hacer videollamadas por FaceTime.