Un nuevo año, un nuevo evento Apple y un nuevo iPhone. Y es que la compañía de la manzana está a punto de presentar su Apple Event más relevante de los últimos años, el primero de la era de su nuevo CEO, John Ternus, y, si los rumores son ciertos, en el que veremos el primer teléfono plegable de la empresa. Querido lector, acompáñenos para ver todas las novedades del evento. Aquí comenzamos nuestro en vivo: