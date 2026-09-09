Un nuevo año, un nuevo evento Apple y un nuevo iPhone. Y es que la compañía de la manzana está a punto de presentar su Apple Event más relevante de los últimos años, el primero de la era de su nuevo CEO, John Ternus, y, si los rumores son ciertos, en el que veremos el primer teléfono plegable de la empresa. Querido lector, acompáñenos para ver todas las novedades del evento. Aquí comenzamos nuestro en vivo:
El evento de Apple tendrá lugar en la sede de la compañía en Cupertino, California, este 9 de septiembre, a las 10 a.m. ET (hora del Este) o 12 p.m. hora de Perú. Una transmisión directa también estará disponible en la página oficial de Apple, la plataforma Apple TV y el canal de YouTube de la compañía.
Comienza nuestra cobertura del Apple Event 2026, titulado "Surprise and shine" ("Sorpresa y brillo" en español) en el que esperamos ver no solo una nueva versión del iPhone 18, sino también el primer teléfono plegable de Apple.
Aquí los horarios para ver el evento en América Latina y España:
México: 11 a.m.
Colombia, Perú y Ecuador: 12 p.m.
Venezuela: 1 p.m.
Argentina, Uruguay y Brasil: 2 p.m.
España: 7 p.m.