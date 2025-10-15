Apple ha presentado los nuevos MacBook Pro e iPad Pro, que llegan impulsados por el procesador M5, un chip diseñado para ofrecer un rendimiento optimizado para la inteligencia artificial y que ofrece un uso más rápido y eficiente.

M5 es un chip fabricado con un proceso de 3 nanómetros de tercera generación, que integra una CPU de hasta diez núcleos, compuesta por seis núcleos de eficiencia y hasta cuatro núcleos de rendimiento, que aceleran el rendimiento multihilo hasta un 15 % en comparación con M4.

También integra GPU con una nueva arquitectura, en la cada uno de sus diez núcleos contiene un acelerador neural para aumentar el rendimiento en los procesos de IA. Ello se complementa con un Neural Engine de 16 núcleos, que además de ser más rápido, ofrece un rendimiento más eficiente para la IA en el dispositivo al complementar los aceleradores neuronales de la GPU, como informa en una nota de prensa.

La GPU también cuenta con núcleos ‘shader’ mejorados que ofrecen un mayor rendimiento gráfico, hasta un 30 % más rápido en comparación con el M4, e incluye el motor de trazado de rayos de tercera generación de Apple, que proporciona una mejora gráfica de hasta un 45 % en las aplicaciones que utilizan esta tecnología.

A nivel de juego, la GPU, junto con un almacenamiento en caché dinámico de segunda generación rediseñado, proporciona una experiencia más fluida, visuales más realistas y tiempos de renderizado más rápidos.

M5 también incrementa el ancho de banda de memoria unificado casi un 30 % respecto de su predecesor, hasta alcanzar 153 GB/s. Con ello, no solo impulsa la velocidad en la GPU, la CPU y el Neural Engine, sino que también permite la ejecución de modelos de IA de mayor tamaño en el dispositivo.

Además, con 32 GB de capacidad de memoria, el M5 también permite a los usuarios ejecutar conjuntos de herramientas creativas exigentes, como Adobe Photoshop y Final Cut Pro, simultáneamente, mientras suben archivos grandes a la nube en segundo plano.

En conunto, Apple ha destacado que este procesador ofrece un rendimiento de bajo consumo en los nuevos MacBook Pro de 14 pulgadas e iPad Pro, así como en Apple Vision Pro.