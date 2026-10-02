La inteligencia artificial sería una de las principales apuestas del equipo.
La inteligencia artificial sería una de las principales apuestas del equipo.
/ MacRum
Por Redacción EC

Apple prepara su desembarco en una nueva categoría de productos. La compañía presentaría el próximo 13 de octubre su esperado centro de control para el hogar inteligente, un dispositivo con pantalla que tendrá a Siri y la inteligencia artificial como protagonistas y cuyo diseño recuperaría elementos del icónico iMac G4.

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