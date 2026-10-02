Apple prepara su desembarco en una nueva categoría de productos. La compañía presentaría el próximo 13 de octubre su esperado centro de control para el hogar inteligente, un dispositivo con pantalla que tendrá a Siri y la inteligencia artificial como protagonistas y cuyo diseño recuperaría elementos del icónico iMac G4.

El equipo, al que algunos medios especializados se han referido de manera informal como HomePad o Home Hub, tendría una pantalla cuadrada de aproximadamente seis pulgadas. Según Bloomberg, Apple planea presentarlo junto con una nueva generación del HomePod mini y un Apple TV 4K actualizado, ambos preparados para aprovechar las nuevas capacidades de Siri.

Uno de sus elementos más llamativos estaría en el diseño de la versión de sobremesa. La pantalla estaría unida mediante un brazo metálico a una base redonda con altavoces, una apariencia que recuerda al iMac G4 presentado por Apple en 2002. Aquel ordenador se convirtió en uno de los diseños más reconocibles de la compañía por su base semiesférica y su pantalla suspendida sobre un brazo articulado.

El nuevo dispositivo no tendría batería, por lo que necesitaría permanecer conectado a la corriente. Su interfaz estaría especialmente diseñada para el hogar y combinaría elementos presentes en otros productos de Apple. Incluiría aplicaciones como Calendario, Mensajes, Fotos, FaceTime, Notas, Recordatorios, Música y Podcasts, además de funciones para controlar accesorios inteligentes.

La inteligencia artificial sería una de las principales apuestas del equipo. El dispositivo estaría preparado para utilizar la nueva generación de Siri y responder de manera más contextual a las solicitudes de los usuarios. También incorporaría una cámara frontal para FaceTime y funciones de reconocimiento que permitirían adaptar la información mostrada según la persona que se encuentre frente a la pantalla.

Apple prepararía dos versiones de este centro de control: una de sobremesa, equipada con la base y los altavoces, y otra diseñada para instalarse directamente en una pared. Con este producto, la compañía busca reforzar su ecosistema para el hogar conectado, un terreno en el que también trabaja en ampliar HomeKit y sumar nuevas categorías de dispositivos compatibles.