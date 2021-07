¿Tienes una PS5? Entonces podrás reclamar de manera gratuita la suscripción Apple TV+ por seis meses, con la que podrás ver películas y series originales en el servicio por streaming de Apple.

Esta promoción, anunciada el 22 de julio por parte de Sony, ya está disponible en exclusiva para dueños de una PlayStation 5. En la información oficial se menciona que la colaboración está sujeta a una lista de países, entre los que encontramos al Perú, Argentina, España, Chile, Colombia, México, entre otros.

La promoción de Apple TV+ gratis en PS5 estará vigente hasta el próximo 22 de julio del año 2022. Sin embargo, una vez que pase el periodo de prueba de seis meses, Apple comenzará con el recargo automático de US$4,99.

Apple TV+ en PS5. (Imagen: Sony)

Pero, ¿qué es Apple TV+? Este servicio por suscripción ofrece contenido audiovisual a través de su plataforma en línea, así como Netflix, HBO Max o Amazon con Prime Video. Accede a originales exclusivos de Apple TV+ y a miles de películas para comprar o arrendar. Entre algunas de sus producción tenemos a Ted Lasso, See o la futura serie de ciencia ficción Foundation.

Cómo conseguir la suscripción sin pagar

Busca la Apple TV App en la barra de búsqueda de tu consola PS5, o búscala en “Todas las aplicaciones” en Contenido Multimedia.

Descarga y abre la Apple TV App y sigue las instrucciones en pantalla.

Inicia sesión con tu Apple ID o crea una Apple ID si no tienes una ya.

Disfruta tus seis meses gratis de Apple TV+.

En el caso de que ya cuentes con Apple TV+, igual podrás disfrutar de la oferta. No obstante, si cuenta con Apple One, no eres candidato para canjear esta promoción.

