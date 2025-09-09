Apple presentó su nueva serie de relojes inteligentes, poniendo más énfasis en el cuidado de la salud, especialmente en enfermedades cardiovasculares como la hipertensión.

La compañía dio a conocer los detalles de su nueva serie compuesta por el Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 y un modelo actualizado de Apple Watch SE, que es el de mayor acceso.

Con video impactante, la compañía de Cupertino preparó lo que sería el concepto de sus nuevos relojes: la salud. Reveló la situación de millones de personas que pueden padecer obesidad o problemas cardíacos, y que en la tecnología pueden encontrar una herramienta más.

Se trata de un campo en el que poco a poco más empresas vienen involucrándose, en especial si se trata de innovar en wearables.

Una de las funciones más llamativas es la posibilidad de alertar sobre la hipertensión. Según la empresa, esta enfermedad afecta a 1.300 millones de personas y fue calificada como “asesina silenciosa”.

Estas son las características principales del Apple Watch Series 11. (Imagen: YouTube)

Las características del Apple Watch SE. (Imagen: YouTube)

Para esto cuenta con un sensor actualizado y nuevas notificaciones para el monitoreo del corazón. Espera llegar a 150 países.

Por otro lado, también enfatiza en el cuidado del sueño. Incorporan una puntuación que registra la duración del sueño, el sueño profundo, la hora en que se despierta y las interrupciones. También toma en cuenta los momentos de descanso.

Novedades tecnológicas

Sobre el Apple Watch Series 11, se supo que llega con una pantalla más brillante, con un cristal ionX y una capa de cerámica, para usarse en cualquier momento. Tienen acceso a la conectividad 5G y funcionan con el sistema operativo WatchOS 26, con la interfaz Liquid Glass. Su batería ofrece una duración de 24 horas.

En tanto, el Apple Watch Ultra 3 es la estrella y el reloj todoterreno de Apple. Incluye todas las funciones mencionadas y más, ya que cuenta con conectividad 5G y conexión por satélite. Su autonomía alcanza las 42 horas.

Pero en lo que se refiere a uso masivo, Apple ha pensado en contar con un reloj de rápido acceso y para eso tiene el Apple Watch SE que cuenta con un sensor de temperatura para monitorizar el ciclo menstrual, notificaciones sobre posible apnea del sueño y reproducción de música con los altavoces integrados.